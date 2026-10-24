Báo GD&TĐ kết nối trao tặng 20 xe đạp tiếp sức học sinh khó khăn đến trường

20 chiếc xe đạp được trao tặng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hương Sơn.

Chiều 23/10, UBND xã Hương Sơn phối hợp với Báo GD&TĐ Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND huyện Hương Sơn, Ban giám hiệu các trường tiểu học và THCS trên địa bàn, các em học sinh cùng phụ huynh có con được nhận quà.

Đại biểu, thầy cô giáo, các em học sinh và phụ huynh tham dự chương trình.

Thông qua sự kết nối, vận động của Báo GD&TĐ Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ, 20 chiếc xe đạp đã được trao tận tay 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường Tiểu học Hương Sơn và Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện.

Những chiếc xe đạp là món quà thiết thực, giúp các em thuận tiện hơn trong việc đi lại, giảm bớt khó khăn trên hành trình đến lớp. Không chỉ mang giá trị vật chất, chương trình còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tại buổi trao quà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Thích, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, trân trọng cảm ơn Báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, kết nối và hỗ trợ địa phương triển khai các hoạt động an sinh xã hội dành cho học sinh.

Ông Nguyễn Tiến Thích, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn.

Theo ông Nguyễn Tiến Thích, những phần quà ý nghĩa góp phần chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để các em yên tâm đến trường, tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Đại biểu trao tặng xe đạp của các nhà hảo tâm đến với các em học sinh.

Những chiếc xe đạp mới tiếp sức cho chặng đường tới trường của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hương Sơn.

Chương trình trao tặng xe đạp tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vững bước trên con đường học tập.