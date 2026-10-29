Bão gây thiệt hại về người và nhà cửa ở miền Đông Ấn Độ

Biển động dữ dội, gió mạnh và mưa lớn khi bão Arnab tiến gần bờ biển tại Gopalpur, huyện Ganjam, Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Cơn bão đã phá hủy 79.000 mẫu Anh diện tích cây trồng và làm hư hại hàng chục ngôi nhà. Tại huyện Konaseema, khu vực có đất đai màu mỡ, các đồn điền chuối và dừa bị thiệt hại nghiêm trọng.

Nhiều cây xanh và cột điện bị quật đổ, gây gián đoạn nguồn cung cấp điện, theo thông tin từ các quan chức.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết mưa lớn cùng gió mạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực ven biển của bang Andhra Pradesh và một số khu vực thuộc bang Odisha ở miền Đông Ấn Độ khi cơn bão dần suy yếu. Mưa lớn cũng gây ngập lụt tại một số khu vực trũng thấp ở thành phố Visakhapatnam.

Trước khi bão đổ bộ, ít nhất 180.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực trũng thấp và có nguy cơ ngập lụt tại bang Andhra Pradesh. Chính quyền đã hủy một số chuyến tàu, yêu cầu các tàu đánh cá neo đậu an toàn và triển khai các đội y tế đến những khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan Quản lý Thảm họa của bang cho biết hơn 12 triệu người sinh sống dọc theo đường đi dự kiến của cơn bão.

Tại bang Odisha lân cận, các quan chức dự kiến sơ tán khoảng 48.000 người khỏi những khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Tại Nepal, quốc gia nằm ở phía bắc Ấn Độ, cơ quan quản lý thảm họa đã đưa ra cảnh báo về mưa lớn, sấm sét và dông bão trên phần lớn lãnh thổ. Cơ quan này khuyến cáo khách du lịch tránh đến các khu vực có độ cao lớn và vùng núi Himalaya, đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn giao thông đường bộ và đường hàng không.

Nepal vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận lũ quét tàn khốc xảy ra hồi tháng 8, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích. Đầu tháng này, các trận lũ lụt tiếp tục được ghi nhận tại miền Bắc Nepal.