Bảo dưỡng tổng thể lần 2 nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn vào tháng 8/2027

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh-Giám đốc nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phát biểu. Ảnh: Anh Nguyễn/Bnews/vnanet.vn

Tại buổi gặp mặt báo chí sáng 2/10, ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn cho biết, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) sẽ thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 2 nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào tháng 8/2027.

Theo ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, tiếp theo lần bảo dưỡng tổng thể lần 1 vào năm 2023, NSRP sẽ tiến hành bảo dưỡng tổng thể nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn, dự kiến kéo dài từ 45-50 ngày.

Dự kiến ngày 10/8/2027, NSRP sẽ dừng hoạt động của nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn để phục vụ bảo dưỡng. Từ tháng 11/2026 tới đây, NSRP sẽ có báo cáo chi tiết gửi Bộ Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung sản phẩm cho thị trường trong giai đoạn bảo dưỡng tổng thể nhà máy để Bộ Công Thương chỉ đạo việc nhập khẩu khẩu sản phẩm xăng dầu đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh-Giám đốc nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn phát biểu. Ảnh: Anh Nguyễn/Bnews/vnanet.vn

Giám đốc Lê Nguyễn Quốc Vinh cũng cho biết, về công tác chuẩn bị cho bảo dưỡng tổng thể lần 2, hiện NSRP cũng đã đặt hàng gần như toàn bộ vật tư, phụ tùng cho bảo dưỡng. NSRP cũng sẽ dự trữ khoảng 15 ngày tiêu thụ.

Được biết, trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào tháng 8/2023, NSRP đã đã hoàn thành vào ngày 11/10/2023, vượt tiến độ 7 ngày so với kế hoạch 55 ngày.

NSRP là công ty liên doanh được thành lập bởi bốn nhà đầu tư lớn: Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Công ty Kuwait Petroleum Europe (KPE) của Kuwait, Công ty Idemitsu Kosan (IKC) và Mitsui Chemicals (MCI) của Nhật Bản. Với vị trí chiến lược trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện có công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm).

NSRP là nhà cung cấp chính các sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu chọn lọc sang các nước khác trong khu vực. NSRP luôn cam kết cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao, ổn định với giá cả cạnh tranh và bình ổn.