Bảo dưỡng tổng thể hiệu quả, NSRP góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Đằng sau hoạt động sản xuất ổn định là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất của ngành lọc hóa dầu: bảo dưỡng tổng thể (turnaround). Nhà máy được dừng vận hành có kế hoạch để kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp đồng bộ các phân xưởng, bảo đảm hoạt động an toàn và tin cậy trong dài hạn.

Vì sao nhà máy lọc dầu cần bảo dưỡng tổng thể?

Các nhà máy lọc dầu vận hành liên tục trong điều kiện nhiệt độ, áp suất cao và môi trường có tính ăn mòn. Dù được bảo dưỡng thường xuyên, nhiều hạng mục như kiểm tra bên trong thiết bị, thay thế xúc tác, sửa chữa lớn và cải tiến kỹ thuật chỉ có thể thực hiện khi các phân xưởng dừng vận hành. Đây cũng là thời điểm kiểm định các thiết bị áp lực, đường ống, hệ thống điện và hạng mục liên quan đến an toàn.

Với NSRP, hiệu quả bảo dưỡng còn gắn trực tiếp với khả năng duy trì nguồn cung cho thị trường.

Bảo dưỡng tổng thể giúp khôi phục tình trạng thiết bị, xử lý các điểm nghẽn về độ tin cậy và chuẩn bị cho chu kỳ hoạt động tiếp theo. Với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), hiệu quả bảo dưỡng còn gắn trực tiếp với khả năng duy trì nguồn cung cho thị trường.

Dấu mốc từ kỳ bảo dưỡng tổng thể đầu tiên

Năm 2023, NSRP hoàn thành kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất (TA1), đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình vận hành nhà máy. Theo đánh giá của AP Networks, TA1 thuộc nhóm dự án “mega and complex turnaround”, tức bảo dưỡng tổng thể có quy mô lớn và độ phức tạp cao.

Trong chiến dịch, hơn 3.500 thiết bị được mở để kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa, với sự tham gia của hơn 5.000 kỹ sư, chuyên gia và người lao động. Dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NSRP và Ban Chỉ đạo TA1, toàn bộ công việc được hoàn thành trong 47 ngày, sớm hơn 8 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Năm 2023, NSRP hoàn thành kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất (TA1)

Việc rút ngắn thời gian dừng giúp nhà máy khôi phục sản xuất sớm hơn dự kiến. Chiến dịch không ghi nhận tai nạn mất ngày công lao động (LTI bằng 0), không phát sinh rò rỉ và không xảy ra sự cố dừng thiết bị ngoài kế hoạch sau khi khởi động lại.

Sau TA1, NSRP duy trì hoạt động ổn định với sản lượng hằng năm trên 110% công suất thiết kế. Kết quả cho thấy bảo dưỡng tổng thể không đơn thuần là sửa chữa thiết bị, mà còn góp phần củng cố tính toàn vẹn tài sản, giảm nguy cơ dừng máy ngoài kế hoạch và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sẵn sàng cho TA2 vào tháng 8/2027

NSRP đã triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ hai (TA2), dự kiến diễn ra vào tháng 8/2027. Sau gần một thập kỷ vận hành, TA2 được dự báo có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn. Theo kế hoạch, hơn 5.000 thiết bị sẽ được mở để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc cải tiến; hơn 8.000 kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và người lao động dự kiến được huy động. Quá trình chuẩn bị diễn ra khi nhiều dự án công nghiệp lớn được triển khai đồng thời tại Việt Nam, làm gia tăng nhu cầu về chuyên gia kỹ thuật, nhân lực chất lượng cao và thiết bị chuyên dụng.

NSRP đã triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ hai (TA2)

NSRP đã sớm làm việc với các nhà thầu, xác định phạm vi công việc, mua sắm vật tư, chuẩn bị nguồn lực và xây dựng tiến độ. Nhà máy cũng dự kiến ứng dụng công cụ quản lý số và công nghệ kiểm tra tiên tiến nhằm tăng hiệu quả phối hợp, giám sát và ra quyết định.

Ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP, cho biết: "TA1 đã chứng minh rằng một kỳ bảo dưỡng tổng thể được triển khai hiệu quả mang lại nhiều giá trị hơn là bảo đảm độ tin cậy thiết bị. Đó còn là cơ hội để nâng cao hiệu suất vận hành, tăng cường khả năng chống chịu trước các biến động và hỗ trợ duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định. Đối với TA2, chúng tôi sẽ phát huy những bài học kinh nghiệm từ TA1, đồng thời tận dụng các công nghệ số để nâng cao hiệu quả triển khai mà vẫn bảo đảm các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và tính toàn vẹn kỹ thuật".

Theo đó, ban Lãnh đạo NSRP và Ban Chỉ đạo TA2 đang trực tiếp giám sát quá trình chuẩn bị, nhận diện sớm các rủi ro và xây dựng kế hoạch nhằm giảm thiểu tác động của thời gian dừng bảo dưỡng tới nguồn cung trong nước.

Đầu tư cho độ tin cậy nguồn cung dài hạn

Một kỳ bảo dưỡng tổng thể hiệu quả giúp giảm nguy cơ hư hỏng thiết bị, hạn chế dừng máy ngoài kế hoạch và ngăn ngừa gián đoạn sản xuất. Thành công của chiến dịch được đánh giá qua tiến độ, mức độ an toàn và hiệu quả vận hành sau khi nhà máy khởi động trở lại. Vì vậy, bảo dưỡng tổng thể là khoản đầu tư cho tính toàn vẹn tài sản và hoạt động sản xuất liên tục. Thành công của TA1 đã tạo nền tảng để NSRP chuẩn bị cho TA2 với khối lượng công việc và yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

Bảo dưỡng tổng thể nhà máy là khoản đầu tư cho tính toàn vẹn tài sản và hoạt động sản xuất liên tục tại NSRP

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của Việt Nam tiếp tục gia tăng, TA2 không chỉ là dự án bảo dưỡng tiếp theo, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để một trong những cơ sở năng lượng trọng yếu của quốc gia tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và tin cậy, góp phần duy trì nguồn cung xăng dầu những năm tới.