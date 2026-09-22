Bão Dujuan trút mưa kỷ lục xuống Nhật Bản, 10 người chết và mất tích

Theo các nhà chức trách địa phương, những người thiệt mạng và mất tích thuộc tỉnh Kanagawa và Chiba.

Tại thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa, một phụ nữ ngoài 60 tuổi thiệt mạng sau khi đất đá tràn vào nhà và làm sập một phần công trình. Tại thành phố Miura gần đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau khi đất đá tràn vào các căn nhà.

Người dân và lực lượng cứu hộ dọn bùn đất trên đường đi gần một ngôi nhà bị sạt lở do bão Dujuan tại thành phố Miura, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, ngày 22-9. Ảnh: Reuters

Tại tỉnh Chiba, một người đàn ông 51 tuổi tử vong khi đang tham gia dọn đất đá trên đường và chiếc máy công trình bị cuốn xuống khu vực dốc. Hai phụ nữ, một người khoảng 70 tuổi và một người khoảng 80 tuổi, cũng thiệt mạng khi nhà bị đổ sập. Hai người khác tại Chiba vẫn mất tích.

Chính quyền hai tỉnh đã đề nghị Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hỗ trợ cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tìm kiếm người gặp nạn.

Mưa lớn gây ngập trên diện rộng tại Chiba. Thành phố Sakura ghi nhận 377,5 mm mưa trong 48 giờ tính đến 5h50 ngày 22-9, mức cao nhất kể từ khi có số liệu quan trắc tại địa phương. Nước từ sông Takasaki tràn bờ, đổ vào các khu dân cư và khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Chính quyền Sakura đã phát cảnh báo an toàn khẩn cấp cấp độ 5 cho hơn 1.700 hộ dân.

Nhiều khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Tại đảo Oshima thuộc quần đảo Izu, lượng mưa trong 48 giờ tính đến nửa đêm 21-9 đạt 832 mm, mức cao nhất từng được ghi nhận trong khoảng thời gian 48 giờ kể từ khi bắt đầu quan trắc năm 1991. Một số khu vực ở Chiba cũng ghi nhận lượng mưa trong hai ngày vượt 400 mm.

Bão cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống điện. Tokyo Electric Power Grid cho biết khoảng 45.000 hộ gia đình trong khu vực bị mất điện vào thời điểm Reuters ghi nhận; riêng Chiba có hơn 46.000 điểm mất điện vào cuối buổi sáng 22-9 theo số liệu của cơ quan điện lực địa phương.

Giao thông đường sắt tại khu vực Tokyo và các tỉnh lân cận tiếp tục bị gián đoạn. Một số tuyến của JR East, trong đó có Sobu, Uchibo và Sotobo, phải tạm dừng hoặc hủy chuyến; một số tuyến của Keikyu cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn và tình trạng đường sá.

Tại Yokosuka, chính quyền đã dỡ cảnh báo nguy cơ sạt lở và lệnh sơ tán vào 11h25 ngày 22-9, đồng thời đóng các điểm sơ tán vào 12h30. Tuy nhiên, thành phố cho biết vẫn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý thiệt hại và hỗ trợ người dân.

Dù bão Dujuan đã di chuyển ra phía Đông Nhật Bản và thời tiết tại nhiều nơi bắt đầu cải thiện, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vẫn tiếp tục cảnh báo nguy cơ sạt lở và lũ lụt. Đất đã bão hòa nước sau lượng mưa kỷ lục có thể tiếp tục gây sạt lở ngay cả khi mưa đã giảm.

Dujuan là cơn bão thứ 25 trong mùa bão năm nay của Nhật Bản. Cơn bão đi qua trong bối cảnh nhiều khu vực của nước này vừa trải qua các đợt mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại những nơi đất đã bị ngậm nước.