Bão Dujuan tại Nhật Bản khiến 4 người thiệt mạng, 6 người mất tích

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do bão Dujuan tại Oamishirasato, tỉnh Chiba, Nhật Bản ngày 21-9-2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát.

Theo chính quyền địa phương, mưa lớn trút xuống gây lở đất tại các tỉnh Chiba và Kanagawa gần Tokyo, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 6 người mất tích. Cơ quan Cứu hỏa và Quản lý thảm họa của Nhật Bản (FDMA) khuyến cáo hơn 1,6 triệu cư dân tại thủ đô Tokyo và các vùng phụ cận khẩn trương sơ tán. Lệnh sơ tán này mang tính chất tự nguyện, không bắt buộc. Nhà chức trách cũng đưa ra cảnh báo lở đất đối với Tokyo cũng như các tỉnh Chiba, Kanagawa và Shizuoka.

Trước tình hình thời tiết xấu, hai hãng hàng không All Nippon Airways và Japan Airlines đã quyết định hủy hơn 270 chuyến bay, chủ yếu đến và đi từ sân bay Haneda ở Tokyo, ảnh hưởng tới khoảng 40.000 hành khách.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cũng tạm ngừng dịch vụ trên một số tuyến đường sắt địa phương chạy qua vùng thủ đô Tokyo và vùng Tohoku ở Đông Bắc. Trong khi đó, hơn 9.000 hộ gia đình tại khu vực gần Tokyo rơi vào cảnh mất điện.

Do ảnh hưởng của bão Dujuan, Triển lãm Trò chơi điện tử Tokyo - một trong những hội chợ thương mại trò chơi điện tử lớn nhất thế giới - đã phải đóng cửa sớm vào ngày cuối 21-9. Một đại nhạc hội ngoài trời và một trận thi đấu bóng chày dự kiến diễn ra tại tỉnh Chiba cũng đã bị hủy.

Bão Dujuan đổ bộ với sức gió lên tới 144 km/h ngày 21-9, khi di chuyển đến vị trí cách thành phố Katsuura gần Tokyo khoảng 130 km về phía Nam. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết đến rạng sáng 22-9, tâm bão đã chuyển hướng ra khỏi vùng bờ biển và di chuyển theo hướng Đông Bắc ra biển với sức gió giảm nhẹ.

Đại diện JMA, ông Takuya Hosomi nhận định tại những khu vực ban bố cảnh báo, mưa lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục trút xuống khi bão di chuyển về phía Bắc. Trước đó ngày 20-9, JMA dự báo tổng lượng mưa tính đến ngày 22-9 có thể vượt mức trung bình của cả tháng 9, gây ra đợt mưa lớn kỷ lục.