Bão Dujuan làm hàng chục người thương vong tại Nhật Bản

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do bão Dujuan tại Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản ngày 21/9/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo những quan chức trên, hiện cơn bão này đã di chuyển ra xa khỏi bờ biển Nhật Bản và tiến vào Thái Bình Dương, do vậy chính quyền Nhật Bản sẽ dỡ bỏ hoặc hạ thấp phần lớn cảnh báo về mưa lớn và sạt lở đất.

Cơ quan Quản lý thảm họa và hỏa hoạn Nhật Bản cho hay 3 người đã thiệt mạng tại tỉnh Chiba và một người thiệt mạng tại vùng Kanagawa; cả hai khu vực này đều nằm gần Tokyo. Cơ quan này cho biết thêm công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang tiếp tục đối với 6 người mất tích sau các vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra.

Tính đến chiều cùng ngày (theo giờ địa phương), hơn 45.000 hộ gia đình ở Chiba vẫn chưa có điện, trong khi hơn 460 ngôi nhà đã bị hư hại do bão. Mặc dù bão Dujuan đã suy yếu khi di chuyển về phía Đông Bắc, song cơn bão này đã trút lượng mưa kỷ lục xuống nhiều khu vực trong vùng thủ đô Tokyo.

Đài truyền hình NHK đưa tin đảo Oshima, nằm cách trung tâm Tokyo khoảng 120 km về phía Nam, đã ghi nhận lượng mưa 832 mm trong vòng 48 giờ, cao hơn gấp đôi lượng mưa trung bình của cả tháng 9 tại đây. Trong khi đó, tại quận Edogawa của Tokyo, lượng mưa đã đạt mức kỷ lục 282,5 mm trong vòng 24 giờ.

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng rủi ro từ các trận mưa lớn vì bầu khí quyển ấm hơn có khả năng giữ được nhiều hơi nước hơn.

Nhật Bản thường hứng chịu các cơn bão mạnh vào cuối mùa Hè và đầu mùa Thu. Trong mùa Thu này, các cơn bão đã làm gián đoạn một số sự kiện tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) đang được tổ chức tại quốc gia này.