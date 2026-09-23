Bão Dujuan gây vỡ bờ hồ, ngập khu vực gần sân bay Narita ở Nhật Bản

Mưa lớn do bão Dujuan làm vỡ hai đoạn bờ tại hồ Inbanuma, tỉnh Chiba (Nhật Bản), khiến nước tràn ra khu vực xung quanh thành phố Narita và Sakae. Chính quyền địa phương đang triển khai bơm thoát nước và khẩn trương khôi phục các đoạn bờ bị hư hỏng.

Bão số 25 gây sập đê tại hồ Inbanuma thuộc tỉnh Chiba (Nhật Bản). Nguồn: mainichi.jp

Hai đoạn bờ hồ Inbanuma bị vỡ

Ngày 23/9, chính quyền tỉnh Chiba (Nhật Bản) xác nhận khoảng 100m bờ phía Bắc hồ Inbanuma, thuộc thành phố Narita, bị vỡ sau trận mưa lớn ngày 22/9. Một đoạn bờ của Kakawa, tuyến thoát nước nông nghiệp đổ vào Bắc Inbanuma, cũng bị hư hỏng.

Nước từ Bắc Inbanuma và sông Nagatō tràn ra, gây ngập trên diện rộng quanh hồ, ảnh hưởng đến thành phố Narita và Sakae. Theo Jiji Press, hai vị trí bờ bị vỡ đã khiến nước tràn vào nhiều khu dân cư. Hồ Inbanuma nằm ở phía Bắc tỉnh Chiba, thuộc vùng Kanto, cách Tokyo khoảng 50km về phía Đông.

Hình ảnh do Đài truyền hình Asahi công bố ngày 23/9 cho thấy nhiều tuyến đường quanh Bắc Inbanuma vẫn ngập nước. Một số cột điện bị nghiêng, nhiều công trình bị ngập hoặc hư hại. Lực lượng cứu hộ được triển khai kiểm tra các ngôi nhà, tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt do nước lũ.

Đến chiều 23/9, chính quyền tỉnh Chiba huy động xe bơm để rút nước tại những nơi bị ngập, đồng thời đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ khẩn cấp khôi phục các đoạn bờ bị vỡ. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã cử lực lượng TEC-FORCE đến Chiba để hỗ trợ đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục.

Mưa lớn gây ngập và sạt lở tại nhiều nơi

Sự cố tại hồ Inbanuma xảy ra trong đợt mưa lớn do bão Dujuan, cơn bão thứ 25 trong mùa bão năm nay của Nhật Bản. Báo chí quốc tế đưa tin hoàn lưu bão gây lũ lụt, sạt lở và mất điện tại nhiều tỉnh ven Thái Bình Dương. Có thời điểm khoảng 45.000 hộ gia đình bị mất điện.

Tại Oshima, thuộc quần đảo Izu, lượng mưa trong 48 giờ lên tới 832mm. Mưa lớn cũng gây sạt lở và ngập lụt tại vùng Kanto, trong đó có tỉnh Chiba, nơi nhiều tuyến đường bị ngập và một số phương tiện bị ảnh hưởng.

Tại Chiba, một số con sông dâng cao và tràn bờ sau mưa. Tình trạng ngập cũng ảnh hưởng đến giao thông trên nhiều tuyến đường. Trước đó, trong một đợt mưa lớn hồi tháng 8, Chiba từng ghi nhận ngập trên diện rộng, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tại khu vực xung quanh sân bay Narita.

Chính quyền tỉnh Chiba tiếp tục duy trì các điểm sơ tán tại nhiều địa phương. Theo cổng thông tin phòng chống thiên tai của tỉnh, ngày 23/9, các điểm sơ tán vẫn được mở tại Narita, Inzai, Sakura và một số địa phương thuộc khu vực Inba để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Nhật Bản triển khai khắc phục sau bão

Tỉnh Chiba (Nhật Bản) cho biết việc khôi phục bờ Bắc Inbanuma được đặt trong diện xử lý khẩn cấp. Lực lượng TEC-FORCE của Cục Phát triển vùng Kanto thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản sẽ phối hợp với địa phương đánh giá hiện trạng và hỗ trợ khôi phục các đoạn bờ bị hư hỏng.

Cùng ngày 23/9, tỉnh Chiba cũng công bố phương án cung cấp nhà ở của tỉnh cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão Dujuan và đợt mưa lớn tại Chiba hồi tháng 8. Các hộ có nhà bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể tiếp tục sinh sống có thể được bố trí nhà ở trong thời gian tối đa một năm theo điều kiện của địa phương.

Trong khi đó, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cảnh sát và cứu hỏa tiếp tục tìm kiếm những người mất tích tại Chiba và Kanagawa.

Đến 16 giờ ngày 23/9, tổng số người thiệt mạng do đợt mưa lớn liên quan đến Dujuan tại hai tỉnh là 9 người, trong khi 5 người vẫn chưa được tìm thấy.