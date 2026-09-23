Bão Dujuan gây thương vong, hàng triệu người được khuyến cáo sơ tán tại Nhật Bản

Người dân lội qua tuyến đường ngập nước khi bão Dujuan gây mưa lớn tại Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản, ngày 21-9. Ảnh: Reuters

Ngày 22-9, giới chức Nhật Bản cho biết bão Dujuan đã di chuyển ra khỏi bờ biển nước này, hướng về Thái Bình Dương, sau khi gây thiệt hại tại Tokyo và các tỉnh lân cận. Theo Cơ quan Quản lý thảm họa và hỏa hoạn Nhật Bản, 3 người thiệt mạng tại tỉnh Chiba và một người tại Kanagawa. Sáu người vẫn mất tích sau các vụ sạt lở do mưa lớn. Hơn 460 ngôi nhà bị hư hại, trong khi hàng chục nghìn hộ dân tại Chiba mất điện. Cơ quan Cứu hỏa và Quản lý thảm họa Nhật Bản khuyến cáo hơn 1,6 triệu người tại Tokyo và các khu vực lân cận sơ tán. Cảnh báo sạt lở được ban hành tại Tokyo cùng các tỉnh Chiba, Kanagawa và Shizuoka.

Bão Dujuan đổ bộ ngày 21-9 với sức gió lên tới 144 km/h. Tại đảo Oshima, cách Tokyo khoảng 120 km về phía nam, lượng mưa trong 48 giờ đạt 832 mm, trong khi quận Edogawa của Tokyo ghi nhận 282,5 mm trong 24 giờ, đều là những mức kỷ lục. Thời tiết xấu khiến Japan Airlines và All Nippon Airways hủy hơn 270 chuyến bay, ảnh hưởng khoảng 40.000 hành khách. Một số tuyến đường sắt cũng tạm ngừng hoạt động. Bão đồng thời buộc Tokyo Game Show đóng cửa sớm, trong khi một lễ hội âm nhạc ngoài trời và trận bóng chày tại Chiba bị hủy. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn tại một số khu vực dù bão đã suy yếu và di chuyển ra biển.