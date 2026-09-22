Bão Dujuan gây nhiều thiệt hại tại phía Đông Nhật Bản

Dòng người mắc kẹt trên phố ở thủ đô Tokyo do bão Dujuan. Ảnh: EPA

Theo Kyodo, trong ngày 21-9 và sáng 22-9, mưa lớn đã trút xuống quần đảo Izu và một số khu vực ven Thái Bình Dương của Nhật Bản, trong đó lượng mưa tại một số nơi đã vượt 300mm, xảy ra sạt lở tại nhiều thành phố như Sodegaura (tỉnh Chiba), Yokosuka (tỉnh Kanagawa).

Tại đảo Oshima thuộc quần đảo Izu, lượng mưa trong 24 giờ tính đến chiều 21-9 lên tới khoảng 600mm, buộc nhà chức trách có lúc ban hành cảnh báo sạt lở cấp cao nhất.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng ban hành cảnh báo cấp cao nhất trong thang 5 cấp về nguy cơ sạt lở đất đối với khu vực phía Bắc quần đảo Izu. Cảnh báo cấp 4 được áp dụng tại phần còn lại của quần đảo Izu và một số khu vực thuộc thủ đô Tokyo cùng các tỉnh Chiba, Kanagawa, Ibaraki và Miyagi.

Theo cập nhật lúc 5 giờ 51 sáng 22-9 của Đài Truyền hình Đông Nhật Bản (KHB-TV), hơn 1,6 triệu người tại Tokyo và các khu vực lân cận được khuyến cáo sơ tán tránh bão. Gần 300 chuyến bay của All Nippon Airways và Japan Airlines bị hủy, trong khi một số tuyến đường sắt và đường cao tốc phải tạm dừng hoạt động. Hơn 9.000 hộ dân bị mất điện.

Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) đang diễn ra ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, Ban tổ chức đã hoãn nội dung thi đấu cưỡi ngựa toàn năng (eventing) đến ngày 22-9 do ảnh hưởng của bão.

Đến sáng 22-9, Dujuan đã di chuyển ra vùng biển phía Đông Nhật Bản và tiếp tục đi theo hướng Đông Bắc. Nhà chức trách duy trì cảnh báo người dân tại Kanto và quần đảo Izu đề phòng sạt lở, lũ quét do mưa lớn kéo dài.