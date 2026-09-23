Bão Dujuan càn quét tại Nhật Bản

Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa và hỏa hoạn Nhật Bản, 3 người thiệt mạng tại tỉnh Chiba và một người thiệt mạng tại vùng Kanagawa, cả hai khu vực này đều nằm gần Tokyo.

Cơ quan này cho biết thêm, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang tiếp tục đối với 6 người mất tích sau các vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra.

Tính đến chiều 22/9, hơn 45.000 gia đình ở tỉnh Chiba vẫn chưa có điện, trong khi 460 ngôi nhà bị hư hại do bão.

Đài truyền hình NHK đưa tin đảo Oshima, nằm cách Tokyo khoảng 120km về phía nam, ghi nhận lượng mưa 832mm trong vòng 48 giờ, cao hơn gấp đôi lượng mưa trung bình của cả tháng 9 tại đây.

Trong khi đó, tại quận Edogawa của Tokyo, lượng mưa đạt mức kỷ lục 282,5mm trong vòng 24 giờ.

Cơn bão đã di chuyển ra xa khỏi bờ biển Nhật Bản và tiến vào Thái Bình Dương, do vậy chính quyền Nhật Bản sẽ dỡ bỏ hoặc hạ thấp phần lớn cảnh báo về mưa lớn và sạt lở đất.