Bão Dujuan áp sát Tokyo, giao thông Nhật Bản đảo lộn trong kỳ nghỉ

Người dân di chuyển dưới trời mưa tại Chiba, Nhật Bản ngày 14/8/2026. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ảnh hưởng của bão đã lan rộng vào đất liền Kanto từ rạng sáng 21/9. Mưa lớn xuất hiện tại nhiều nơi ở Chiba và Kanagawa, trong khi khu vực trung tâm Tokyo cũng có những đợt mưa mạnh trước thời điểm bão áp sát. Tại Chiba, nhiều nơi nhận cảnh báo cấp 4 về mưa lớn và sạt lở đất; thành phố Sakura ban hành lệnh bảo đảm an toàn khẩn cấp cấp 5 trong đêm sau khi lượng mưa tăng nhanh. Một số khu vực tại Kanagawa cũng ban hành lệnh sơ tán do nguy cơ sạt lở đất. Trong 24 giờ tiếp theo, lượng mưa được dự báo có thể lên tới 300 mm tại Kanto và quần đảo Izu, trong khi Tokai có thể ghi nhận tới 350 mm và Tohoku khoảng 200 mm.

Bão tiến gần Kanto đúng vào thời điểm Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ Tuần lễ Bạc, khiến hoạt động đi lại chịu ảnh hưởng đáng kể. Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) thông báo tạm dừng một phần hoặc cả ngày hoạt động của một số tuyến tại Chiba, Ibaraki và khu vực phía Tây Tokyo. Giao thông đường bộ tại một số khu vực cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn và nguy cơ ngập lụt. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát tình trạng vận hành của tàu điện và các phương tiện giao thông trước khi di chuyển.

Hoạt động hàng không tại khu vực Tokyo cũng chịu tác động khi thời tiết xấu tăng lên. Các chuyến bay đến và đi tới các sân bay Haneda, Narita và Hachijojima đứng trước nguy cơ chậm hoặc hủy chuyến; một số chuyến đã phải ngừng khai thác. Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) yêu cầu hành khách thường xuyên kiểm tra thông tin chuyến bay do lịch khai thác có thể tiếp tục thay đổi tùy diễn biến của bão. Ảnh hưởng tới các sân bay quanh Tokyo làm gia tăng nguy cơ gián đoạn giao thông trong thời điểm nhu cầu đi lại cao của kỳ nghỉ.

Trong khi đó, quần đảo Izu, thuộc địa giới hành chính Tokyo và nằm trên hướng di chuyển của bão, đang chịu ảnh hưởng mạnh. Tại đảo Oshima, lượng mưa trong 24 giờ đã vượt 400 mm vào cuối buổi sáng 21/9 và tiếp tục tăng khi vùng mây gây mưa chính của bão tiến tới. Đến trưa cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sạt lở đất cấp 5, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của nước này, đối với thị trấn Oshima, đồng thời yêu cầu người dân lập tức bảo đảm an toàn tính mạng.

Tính đến trưa 21/9, tâm bão nằm cách đảo Hachijojima thuộc quần đảo Izu khoảng 100 km về phía Tây Nam, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Khi bão tiến lên phía Bắc, hoàn lưu bão đã gây mưa tại Kanto trước khi tâm bão tới gần, khiến lượng mưa tăng nhanh tại Tokyo, Chiba và Kanagawa.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân tại Izu và Kanto đề phòng sạt lở đất, gió mạnh, ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, nước sông dâng cao và sóng lớn. Tại các đô thị, người dân được khuyến cáo chú ý tình trạng đường ngập và hạn chế đi vào các công trình ngầm, nơi nước có thể nhanh chóng dồn xuống và khiến phương tiện bị mắc kẹt.

Theo dự báo, bão sẽ đi qua khu vực Izu trong chiều 21/9, áp sát Kanto vào tối cùng ngày trước khi chuyển dần ra phía Đông. Trong 24 giờ tiếp theo, lượng mưa có thể lên tới 300 mm tại Kanto và quần đảo Izu, 350 mm tại Tokai và khoảng 200 mm tại Tohoku. Trọng tâm theo dõi tiếp tục chuyển sang khu vực Kanto, đặc biệt là Tokyo, Chiba và Kanagawa. Dù tâm bão không được dự báo đi thẳng qua trung tâm Tokyo, hoàn lưu bão có thể tiếp tục gây mưa và gió mạnh trên diện rộng khi bão Dujuan tiến gần khu vực này.