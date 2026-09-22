Bão Dujuan áp sát Nhật Bản, Tokyo đối mặt mưa lớn và nguy cơ sạt lở

Ngày 21/9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo thời tiết tại khu vực phía đông nước này có thể diễn biến xấu nhanh chóng khi bão Dujuan tiến gần. Cơn bão được dự báo đi qua khu vực gần đô thị Tokyo vào cuối ngày, khiến chính quyền địa phương phải tăng cường cảnh báo trước nguy cơ mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

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Mưa lớn đã trút xuống quần đảo Izu và một số khu vực dọc bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản từ cuối tuần. Một số địa điểm ghi nhận tổng lượng mưa vượt 300 mm kể từ ngày 19/9.

Tại thị trấn Oshima thuộc quần đảo Izu, cách Tokyo khoảng 110 km về phía nam, chính quyền đã ban hành cảnh báo khẩn cấp sạt lở đất ở mức cao nhất sau khi lượng mưa tăng mạnh. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt khi hoàn lưu của bão Dujuan mang theo lượng ẩm lớn.

JMA cho biết mưa lớn có khả năng tiếp tục gia tăng từ chiều 21/9 khi bão tiến gần vùng Kanto, khu vực bao gồm Tokyo và các tỉnh lân cận. Cơ quan này đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện các dải mưa tuyến tính trên Kanto và miền trung Nhật Bản.

Ảnh: REUTERS

Những dải mưa này có thể tập trung lượng mưa rất lớn trên một khu vực tương đối hẹp trong nhiều giờ liên tiếp. Khi xuất hiện, chúng có thể khiến mực nước sông tăng nhanh, gây lũ quét và làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, đặc biệt tại những nơi địa hình dốc hoặc đã có lượng mưa lớn từ trước.

Ảnh hưởng của bão cũng lan sang các hoạt động thể thao và giao thông. Tại tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản, ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á đã quyết định hoãn nội dung cưỡi ngựa phối hợp do điều kiện thời tiết bất lợi. Cuộc thi dự kiến được tổ chức trở lại vào ngày 22/9.

Lịch trình di chuyển của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tới New York cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Chuyến bay của bà tới Mỹ để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bị trì hoãn thêm bốn giờ. Chính phủ Nhật Bản cho biết chuyến bay hiện dự kiến khởi hành từ Tokyo lúc 23h ngày 21/9 theo giờ địa phương.

Trong bối cảnh bão Dujuan áp sát, giới chức Nhật Bản tiếp tục khuyến cáo người dân theo dõi sát các thông tin khí tượng và cảnh báo của chính quyền địa phương, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ lũ lụt và sạt lở.

Ảnh: REUTERS

Cơn bão xuất hiện trong một năm ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều nơi trên thế giới. Từ Đông Á tới Bắc Mỹ và châu Âu, các đợt mưa lớn bất thường, lũ lụt và bão nhiệt đới đã gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân cũng như hoạt động giao thông, kinh tế.

Khi Dujuan tiếp tục tiến gần Nhật Bản, diễn biến mưa và gió trong những giờ tới được xem là yếu tố quan trọng quyết định mức độ ảnh hưởng của cơn bão đối với Tokyo và các khu vực lân cận.