Bão Dujuan áp sát, Nhật Bản cảnh báo mưa lớn, gió mạnh

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt khi bão Dujuan gây mưa lớn tại miền Đông Nhật Bản. Ảnh: KYODO

Bão dự kiến đi qua gần bán đảo Boso, tỉnh Chiba, phía Đông Tokyo, từ tối đến đêm 21-9. Mưa lớn có thể xảy ra tại vùng Kanto-Koshin, gồm Tokyo, vùng Tokai ở miền Trung Nhật Bản.

Công ty Đường sắt miền Trung Nhật Bản cảnh báo, các chuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen nối Tokyo với Osaka có thể chậm hoặc hủy trong chiều 21-9. Một số đoạn đường cao tốc phải đóng cửa, ảnh hưởng giao thông trong kỳ nghỉ Tuần lễ Bạc 5 ngày.

Thời tiết xấu cũng ảnh hưởng hoạt động hàng không tại Tokyo. Các chuyến bay đến và đi từ Haneda, Narita và Hachijojima có thể chậm hoặc hủy. Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) khuyến cáo hành khách cập nhật tình trạng chuyến bay do lịch khai thác có thể thay đổi theo diễn biến của bão.

JMA ban hành cảnh báo khẩn cấp cấp độ 5 về nguy cơ sạt lở đất tại Izu Oshima, đảo lớn nhất quần đảo Izu, cách Tokyo khoảng 100km. Lượng mưa trong 24 giờ tính đến trưa 22-9 có thể lên tới 250mm tại vùng Tokai, Kanto và quần đảo Izu; 150mm tại Tohoku, Đông Bắc Nhật Bản.