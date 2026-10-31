Theo tờ Die Welt của Đức, do các đối tác phương Tây không cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tấn công tầm xa cần thiết, nước này đang tự phát triển tên lửa nội địa.

Theo đó Kyiv đang đặt nhiều kỳ vọng vào tên lửa hành trình hạng nặng FP-5 Flamingo do Công ty Fire Point nghiên cứu chế tạo.

"Về mặt công nghệ, nó kém xa tên lửa Tomahawk nhưng lại có tầm bắn lớn hơn - lên đến 3 nghìn km. Đầu đạn của FP-5 Flamingo rất lớn khi nặng hơn 1 tấn", tờ Die Welt chỉ ra.

Tác giả bài báo nhắc lại rằng theo kế hoạch của Kyiv, loại vũ khí này lẽ ra đã phải được sản xuất hàng loạt từ lâu. Mùa hè năm ngoái, nhà sản xuất đã công bố kế hoạch hoàn thành 30 tên lửa mỗi tháng và hứa sẽ sản xuất hàng trăm quả mỗi năm.

Tuy nhiên một năm sau, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy việc sản xuất hàng loạt như vậy diễn ra. Đến nay, chỉ có 10 trường hợp triển khai Flamingo được xác nhận. Theo Giám đốc điều hành của Fire Point, Irina Terekh, vấn đề nằm ở sự thiếu hụt động cơ.

Cần nhắc lại rằng cả đại diện của Fire Point và Tổng thống Ukraine Zelensky đều đã nhiều lần tuyên bố rằng tên lửa Flamingo sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Moskva ngay trong mùa thu này.

Tuy nhiên các cuộc tấn công của Nga vào những cơ sở công nghiệp của Ukraine tham gia vào chương trình tên lửa đã ngăn cản Kyiv biến kế hoạch này thành hiện thực.

"Hiện tại Ukraine tuyên bố rằng tên lửa Flamingo sẽ sẵn sàng tấn công các mục tiêu ở Nga vào cuối mùa thu, nhưng nhiều chuyên gia bày tỏ nghi ngờ về khả năng Kyiv có thể thực hiện được những lời đe dọa này", tờ báo Đức kết luận.

Chuyên gia quân sự, Đại tá hải quân Nga đã nghỉ hưu - ông Vasily Dandykin cho biết, tên lửa hành trình FP-5 Flamingo do Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF) sử dụng là những mục tiêu lớn và cồng kềnh, và hầu hết chúng đều bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ.

"Fire Point đang sản xuất tên lửa Flamingo. Mặc dù Quân đội Nga đã tấn công kho chứa và cơ sở sản xuất, nhưng dường như vẫn còn một số quả đạn sót lại. Đây là một tên lửa lớn, có tốc độ cận âm, nhưng mang đầu đạn nặng khoảng 1 tấn".

"Nếu nó rơi xuống đất, nếu phòng không chưa bắn hạ nó, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng thông thường khi họ phóng tên lửa, chúng tôi đã bắn hạ gần như 100% số tên lửa Flamingo", ông Dandykin nói.

Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng Flamingo không phải là mục tiêu khó chịu đối với hệ thống phòng không Nga. Hơn nữa Lực lượng vũ trang Ukraine đang thận trọng sử dụng các tên lửa mà họ chỉ còn lại một ít, khi số lượng hạn chế, việc bắn hạ càng trở nên dễ dàng hơn.

"Tên lửa này lớn, dày và có lẽ khó điều khiển. Về nguyên tắc, theo tôi nó không phải là mục tiêu khó khăn nhất đối với hệ thống phòng không của chúng ta", ông Dandykin nói thêm.

Như Trung tướng Ihor Romanenko - cựu Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã từng nhận định, vấn đề chính của tên lửa Flamingo là kích thước lớn, điều này làm tăng đáng kể khả năng bị phát hiện từ xa.

Ông Romanenko thừa nhận các hệ thống phòng không Nga đã học được cách phát hiện và đánh chặn FP-5 Flamingo một cách hiệu quả. Do vậy vị tướng này đặt câu hỏi về tính khả thi của việc tiếp tục sản xuất tên lửa nếu chưa triển khai bước hiện đại hóa đáng kể.