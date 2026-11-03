Bão dữ dội càn quét đảo du lịch nổi tiếng Hy Lạp khiến đường phố hóa sông, ô tô bị cuốn trôi

Một đợt thời tiết cực đoan đang khiến nhiều khu vực của Hy Lạp rơi vào tình trạng hỗn loạn khi bão Agneta mang theo mưa lớn, giông bão và lũ lụt nghiêm trọng. Đáng chú ý, đảo Rhodes - điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc của đông đảo du khách Anh đã phải ban bố cảnh báo khẩn cấp sau khi nhiều tuyến đường biến thành dòng nước chảy xiết, nhà cửa ngập sâu và phương tiện bị cuốn trôi.

Theo The Sun ngày 2/11/2026, khoảng 3 giờ 30 sáng thứ Hai, người dân và du khách trên đảo Rhodes bất ngờ nhận được cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại khi bão Agneta tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng. Những trận mưa xối xả khiến nhiều khu vực nhanh chóng chìm trong biển nước, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn trên các tuyến phố.

Trước tình hình nguy hiểm, giới chức địa phương đã kêu gọi người dân tại khu vực Archangelos hạn chế ra đường. Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ ngập lụt gia tăng, buộc chính quyền phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Các trường học tại Archangelos và Afantou cũng phải đóng cửa nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng được huy động để xử lý hậu quả. Các đội cứu hộ đã tiến hành ba hoạt động bơm nước tại những khu vực bị ngập, chặt hạ một cây đổ và hỗ trợ đưa hai người đến nơi an toàn.

Không chỉ Rhodes, nhiều hòn đảo khác thuộc quần đảo Dodecanese cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Các đội cứu hộ ghi nhận 18 cuộc gọi yêu cầu trợ giúp khi mưa lớn và gió mạnh tiếp tục hoành hành. Tại đảo Kalymnos gần đó, lực lượng cứu hỏa phải bơm nước khỏi những khu vực ngập lụt và dọn dẹp cây xanh bị đổ.

Trong khi đó, đảo Samos ở phía đông biển Aegean cũng đối mặt với tình trạng thời tiết nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ tại đây nhận được 28 cuộc gọi khẩn cấp và phải triển khai 10 hoạt động bơm nước để giải quyết tình trạng ngập úng do mưa kéo dài.

Đáng lo ngại, tình hình thời tiết cực đoan không chỉ giới hạn ở các hòn đảo du lịch mà còn lan rộng đến khu vực miền trung Hy Lạp. Trước đó, những trận mưa lớn đã khiến Volos và thành phố Nea Ionia lân cận chìm trong nước lũ. Nhiều tuyến đường bị biến thành dòng nước đục ngầu, trong khi ô tô bị ngập sâu, gây cản trở nghiêm trọng cho việc đi lại.

Tại Nea Anchialos, khu vực Alonaki cũng chịu thiệt hại đáng kể khi nước lũ tràn qua các con phố, nhấn chìm nhà cửa và cuốn theo nhiều phương tiện. Lực lượng cứu hỏa ở Volos đã nhận được 12 cuộc gọi cầu cứu, thực hiện bảy hoạt động bơm nước và chặt hạ hai cây bị đổ.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hy Lạp, giông bão dữ dội và mưa lớn có thể tiếp tục kéo dài đến thứ Ba. Cảnh báo thời tiết đỏ đã được ban hành tại nhiều khu vực khi bão Agneta đe dọa gây thêm thiệt hại ở miền tây, miền bắc Hy Lạp và các đảo phía đông biển Aegean.

Đáng chú ý, những điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng với du khách Anh như Corfu và Zante cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết nguy hiểm. Các đảo thuộc quần đảo Ionian được dự báo tiếp tục hứng chịu mưa lớn từ giữa trưa thứ Hai. Trong khi đó, giông bão có thể xuất hiện tại Epirus, miền tây Trung Hy Lạp cùng các khu vực phía tây và nam bán đảo Peloponnese.

Dự báo thời tiết cho ngày thứ Ba cũng không mấy khả quan. Mưa lớn được dự báo tiếp tục xuất hiện tại các đảo Ionian và một số khu vực phía tây Hy Lạp. Những vùng thuộc miền trung, miền đông Macedonia, Thrace cùng các đảo phía bắc và phía đông biển Aegean cũng có nguy cơ hứng chịu giông bão mạnh, thậm chí xuất hiện mưa đá.

Trước diễn biến phức tạp, các quan chức thuộc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Hy Lạp đã khuyến cáo người dân và khách du lịch nâng cao cảnh giác. Mọi người được yêu cầu tuyệt đối không cố gắng đi bộ hoặc lái xe qua những con đường ngập nước, dòng suối đang dâng cao trong thời gian mưa bão cũng như vài giờ sau đó.

Chính quyền cũng khuyến cáo người dân cố định những vật dụng có nguy cơ bị gió cuốn, vệ sinh máng xối và hạn chế các hoạt động ngoài trời hoặc trên biển. Những du khách bất ngờ gặp mưa đá cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong các tòa nhà hoặc phương tiện, đồng thời tránh xa cây lớn, biển hiệu và ban công.

Đáng chú ý, đợt bão Agneta xảy ra chỉ khoảng một tuần sau khi nhiều khu vực khác của Hy Lạp vừa trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng. Tại Platanias, thuộc phía nam Pelion, nước lũ dâng cao đã cắt đứt tuyến đường dẫn đến một phần ngôi làng, khiến nhiều cộng đồng rơi vào tình trạng bị cô lập.

Cảnh báo khẩn cấp khi đó cũng được gửi đến điện thoại người dân, yêu cầu họ tránh xa tầng hầm và tầng trệt do nguy cơ nước lũ tràn vào nhà. Một chủ doanh nghiệp địa phương cho biết trận lụt đã phá hủy kho chứa dầu của ông, khiến toàn bộ số dầu trong các thùng chứa 200 kg bị đổ tràn ra sàn.

Không chỉ đất liền, đảo nghỉ dưỡng Skiathos gần đó cũng phải vật lộn với hậu quả của thời tiết cực đoan. Nhiều tuyến đường chính bị tê liệt bởi nước lũ và sạt lở đất. Đất đá cùng các mảnh vỡ tràn xuống đường, chặn một số tuyến giao thông quan trọng, trong đó có con đường dẫn đến Koukounaries - địa điểm du lịch nổi tiếng trên đảo.

Liên tiếp những đợt mưa bão và lũ lụt đang đặt nhiều điểm đến nổi tiếng của Hy Lạp trước tình trạng báo động. Trong bối cảnh cảnh báo thời tiết nguy hiểm vẫn được duy trì, người dân và du khách được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng, hạn chế di chuyển và ưu tiên các biện pháp bảo đảm an toàn.