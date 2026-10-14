Báo dữ áp sát hai người đang ngủ ngoài trời: Camera ghi lại phút thót tim

Sự việc diễn ra vào khoảng 23h30 đêm 9/10 tại làng Tela, huyện Prayagraj, bang Uttar Pradesh.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, trong lúc hai người dân đang ngủ say trên chiếc giường xếp thì con báo bất ngờ xuất hiện và thản nhiên bước đi, chỉ cách vị trí của họ vài mét.

Con vật hoang dã dường như không hề bận tâm đến sự hiện diện của hai người đang ngủ. Nó tiếp tục di chuyển qua khu vực này mà không dừng lại hay gây ra bất kỳ sự tấn công, tổn hại nào.

Theo người dân địa phương, họ đã nhìn thấy con vật này xuất hiện thêm một lần nữa vào ngày hôm sau, tuy nhiên đến nay con báo vẫn chưa bị bắt.

Báo vốn là loài săn mồi cơ hội với chế độ ăn rất đa dạng, bao gồm nhiều loài động vật từ chuột, chim đến hươu và gia súc.

Hành vi của chúng đối với con mồi tiềm năng thường thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như mức độ đói, cơ hội tiếp cận, kích thước con vật và môi trường xung quanh.

Tình trạng con người mở rộng xây dựng nhà cửa trong và xung quanh các khu rừng đang trực tiếp dẫn đến sự gia tăng các vụ xung đột với loài vật này.