Báo động về cuộc khủng hoảng âm ỉ trong ngành hàng không Mỹ từ sự cố dừng bay mới nhất

Tháp kiểm soát không lưu tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, ở Arlington, bang Virginia (Mỹ), ngày 13/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đài CNN, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết trên mạng xã hội X rằng Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc sau khi xảy ra "sự cố thông tin liên lạc ảnh hưởng đến tất cả các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài".

Sau đó, ông Duffy giải thích sự cố bắt nguồn từ những trục trặc trong mạng lưới công nghệ cũ của FAA. Các thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến bị quá tải dữ liệu, dẫn đến ngừng hoạt động. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng quá tải này.

FAA đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng bay sau hơn 4 giờ, nhưng ông Duffy cảnh báo sẽ cần thêm thời gian để hoạt động hàng không trở lại công suất bình thường.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, hơn 1,5 triệu hành khách dự kiến khởi hành từ các sân bay tại Mỹ trên khoảng 11.000 chuyến bay sau 16 giờ theo giờ miền Đông (4h sáng 14/11 giờ Việt Nam), thời điểm ngay sau khi lệnh tạm dừng bay bắt đầu có hiệu lực.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 13/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sự cố xảy ra đúng vào ngày Nhà Trắng và Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Quốc hội cấp bổ sung 30,1 tỷ USD để nâng cấp các sân bay và hệ thống kiểm soát không lưu, trong đó có 10,1 tỷ USD dành riêng cho việc hiện đại hóa hệ thống này. Những hạn chế cơ bản của mạng lưới kiểm soát không lưu đã được ghi nhận từ nhiều năm qua.

Trong báo cáo năm 2024, Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết FAA xếp 51 trong tổng số 138 hệ thống kiểm soát không lưu vào diện "không bền vững", trong khi 54 hệ thống khác được đánh giá là "có nguy cơ không bền vững". Như vậy, hơn 3/4 số hệ thống được đánh giá thuộc hai nhóm này.

Hồi tháng 9, ông Bryan Bedford, một quan chức FAA, nói với hãng tin Reuters rằng hơn 300 cơ sở kiểm soát không lưu của cơ quan này vẫn vận hành bằng các hệ thống công nghệ riêng biệt, thiếu khả năng kết nối. Một số cơ sở vẫn phải sử dụng máy tính và hệ thống viễn thông đã hàng chục năm tuổi, không thể kết nối hoặc trao đổi dữ liệu thông suốt với nhau.

Một số thiết bị lỗi thời thậm chí phải sử dụng linh kiện thay thế được tìm mua trên các trang web đấu giá trực tuyến hoặc chế tạo bằng công nghệ in 3D.

Một sự cố xảy ra hồi tháng 9 cho thấy trục trặc liên lạc có thể kéo theo những vấn đề nghiêm trọng trên diện rộng.

Khi các cảnh báo lỗi xuất hiện trên một đường truyền viễn thông phục vụ cơ sở kiểm soát không lưu tại Philadelphia, nhà thầu của FAA đã chuyển sang sử dụng đường truyền cáp quang dự phòng. Tuy nhiên, một đội thi công tại bang New Jersey đã vô tình làm đứt đường cáp này, khiến hoạt động liên lạc bị gián đoạn trên diện rộng. Khoảng 9.500 chuyến bay tại Mỹ đã bị hoãn hoặc hủy trong ngày hôm đó.

Ông Bedford khi đó cho biết: "Khi hệ thống gặp sự cố, chúng ta không có được khả năng dự phòng cần thiết như khi sở hữu một kiến trúc hiện đại".

Sự cố ngày 13/11 là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2023 Mỹ phải ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc. Khi đó, một lỗi trong hệ thống phân phối các thông báo an toàn quan trọng cho phi công của FAA đã khiến hoạt động cất cánh bị đình chỉ trong gần 2 giờ, ảnh hưởng đến hơn 10.000 chuyến bay.

Tháng 7/2025, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản ngân sách 12,5 tỷ USD để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kiểm soát không lưu đã xuống cấp, bao gồm các hệ thống viễn thông và radar. FAA cho biết 68% mạng lưới viễn thông sử dụng cáp đồng cũ kỹ của cơ quan này đã được thay thế bằng cáp quang tốc độ cao.

Tuy nhiên, hồi tháng 9, ông Bedford cảnh báo rằng việc thay thế cáp đồng bằng cáp quang là chưa đủ để ngăn chặn các sự cố trong tương lai nếu không xây dựng được một mạng lưới viễn thông hiện đại, đồng bộ.

Quá trình cải tổ hệ thống đang đối mặt với nhiều thách thức, không chỉ liên quan đến vấn đề kinh phí.

Cũng trong tháng 9, GAO cảnh báo FAA chưa có những ước tính chi phí đáng tin cậy cũng như kế hoạch tổng thể tích hợp cho chương trình hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu.

Thay vào đó, tính đến tháng 5, cơ quan này có tới 11.389 lịch trình dự án riêng lẻ chưa được phối hợp đồng bộ. Điều này làm gia tăng nguy cơ trùng lặp công việc tại cùng một cơ sở, dẫn đến chậm tiến độ và vượt ngân sách. FAA đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn hiện đại hóa đầu tiên vào tháng 12/2028. Tuy nhiên, GAO cảnh báo công tác lập kế hoạch chưa đầy đủ làm gia tăng nguy cơ chậm tiến độ, khiến cơ quan này có thể phải tiếp tục phụ thuộc trong thời gian dài hơn vào các hệ thống lỗi thời, vốn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố.