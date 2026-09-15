Báo động tội phạm vị thành niên: Trách nhiệm ở đâu khi gia đình 'khoán trắng' cho xã hội?

Thực tế đáng báo động

Hồ sơ vụ án tại các cơ quan tố tụng thời gian qua phản ánh một thực trạng nhức nhối: Độ tuổi của tội phạm ngày càng trẻ hóa. Từ những vụ hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm chỉ vì một ánh mắt lườm nguýt trên mạng xã hội, đến những băng nhóm cướp giật, tàng trữ trái phép chất ma túy hay thậm chí là hành vi giết người có tính chất côn đồ – độ tuổi của các bị cáo đang trượt dài xuống mức báo động, có những gương mặt vẫn còn nguyên nét non nớp của học sinh trung học cơ sở.

Vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên diễn biến phức tạp và ngày càng trẻ hoá.

Thực tiễn xét xử tại nhiều địa phương cho thấy, số vụ án hình sự có sự tham gia của người dưới 18 tuổi không có dấu hiệu chững lại. Đáng báo động hơn là mức độ gia tăng về số lượng là sự biến đổi về tính chất hành vi ngày càng lạnh lùng, coi thường pháp luật và sinh mệnh con người.

Một khoảng trống lớn đang hình thành ngay trong tâm hồn của một bộ phận thế hệ trẻ – nơi lẽ ra phải là sự trong sáng, nay lại dần bị xâm lấn bởi sự lệch lạc về nhận thức hành vi.

Đằng sau mỗi đứa trẻ đứng trước lằn ranh đúng, sai của pháp luật chưa hẳn là lỗi của riêng cá nhân các em. Đó là hệ quả cộng hưởng từ sự quản lý và những đứt gãy mang tính cấu trúc.

Trước tiên phải bàn về sự giáo dục của gia đình. Trong guồng quay mưu sinh và áp lực hiện đại, nhiều bậc phụ huynh đã khoán trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường và xã hội. Sự thiếu hụt những bữa cơm gia đình, những lời sẻ chia kịp thời khiến trẻ em rơi vào trạng thái cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Khi không nhận được sự quan tâm đúng mực, các em dễ tìm sự công nhận ở những nhóm bạn xấu hoặc thế giới ảo ngoài xã hội.

Tiếp đến là môi trường mạng “không phanh”. Không gian mạng với các video bạo lực, nội dung lệch chuẩn, tung hô lối sống giang hồ mạng đang tiêm nhiễm vào tâm trí non nớt của trẻ từng giờ. Sự thiếu định hướng và buông lỏng quản lý từ người lớn đã biến internet thành thứ "ma túy tinh thần" gặm nhấm tâm hồn và đạo đức của trẻ vị thành niên.

Những kẽ hở tâm sinh lý lứa tuổi dễ đẩy các em vào cạm bẫy của sự kích động. Ảnh minh họa

Và cả những kẽ hở tâm sinh lý lứa tuổi. Sự phát triển sớm về thể chất nhưng chưa chín muồi về bản lĩnh tâm lý, kết hợp với cái tôi bất kham tuổi dậy thì, dễ đẩy các em vào cạm bẫy của sự kích động, lôi kéo từ tội phạm chuyên nghiệp.

Lắng nghe tiếng lòng người trong cuộc

Dưới lăng kính của người trực tiếp “cầm cân nảy mực”, đối diện với thực tế tội phạm trẻ hóa, bà Trần Thị Hà, Thẩm phán, Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh trăn trở:"Mỗi lần đặt bút ký bản án tuyên phạt một bị cáo tuổi đời còn rất trẻ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, cảm giác xót xa là điều không tránh khỏi.

Điều đáng sợ nhất tôi nhận thấy sau mỗi phiên tòa không phải là hình phạt nặng hay nhẹ dành cho các em, mà là ánh mắt ngơ ngác, sự vô cảm đến lạnh người hoặc sự bất lực tột cùng từ các bậc sinh thành. Họ chỉ biết khóc khi con đã mang án. Trẻ hóa tội phạm không đơn thuần là một con số thống kê tư pháp, mà là hồi chuông cảnh báo về môi trường bao bọc xung quanh đứa trẻ đó – từ gia đình đến cộng đồng".

Theo bà Hà, hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay, đặc biệt là Luật tư pháp người chưa thành niên và các biện pháp chuyển hướng thể hiện rõ tính nhân văn, hướng thiện..., coi việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm chứ không nhằm mục đích trừng trị thuần túy.

“Việc áp dụng chế tài hình sự đối với người chưa thành niên luôn đòi hỏi sự nhân văn, hướng tới giáo dục, cải tạo là chính theo đúng tinh thần pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ vào bản án của Tòa án thì quá muộn màng. Phòng ngừa từ gốc rễ mới là chìa khóa duy nhất để cứu vãn một thế hệ” - bà Hà nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Hà, Thẩm phán, Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh (đứng giữa) trong một phiên xét xử.

“Vá lại” những lỗ hổng bằng trách nhiệm cộng đồng

Ngăn chặn nạn trẻ hóa tội phạm không phải là khẩu hiệu trên giấy, mà đòi hỏi một hành động quyết liệt, kiên trì và đồng bộ từ toàn xã hội. Trước tiên, quan trọng nhất vẫn là tái thiết văn hóa gia đình. Cha mẹ phải là pháo đài đầu tiên. Sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng con qua từng biến động tâm lý tuổi dậy thì có giá trị hơn vạn lời khiển trách khi sai phạm đã xảy ra.

Bên cạnh đó, cũng cần lọc sạch và định hướng không gian mạng: Các cơ quan quản lý nhà nước cần siết chặt hơn nữa chế tài xử lý các nền tảng phát tán nội dung độc hại, bạo lực hướng đến giới trẻ. Nhà trường cần chủ động đưa kỹ năng số, văn hóa ứng xử mạng và giáo dục pháp luật vào chương trình chính khóa một cách thực chất, sinh động thay vì hình thức.

Cùng với đó, cần nâng cao vai trò thiết chế cơ sở: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ và lực lượng Công an cơ sở phải bám sát địa bàn, lập danh sách quản lý, cảm hóa số thanh thiếu niên chậm tiến, có nguy cơ cao bước vào con đường phạm pháp thay vì đứng ngoài cuộc.

Để giải quyết tận gốc bài toán trẻ hóa tội phạm, nhà trường không thể chỉ đóng vai trò là nơi "truyền thụ kiến thức" thuần túy, mà phải trở thành pháo đài bảo vệ, định hình nhân cách và hệ thống sàng lọc khủng hoảng cho học sinh. Khi gia đình có dấu hiệu đứt gãy, nhà trường chính là chốt chặn cuối cùng cứu vãn những đứa trẻ trước lằn ranh sa ngã.

Hơn 2.000 em học sinh các khối của Trường THPT Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh tham dự phiên toà giả định.

Nhà trường là nơi quản lý học sinh từ 6 - 8 tiếng mỗi ngày. Đây là môi trường lý tưởng nhất để nhận diện những biến động tâm lý đầu tiên của trẻ. Vì vậy cần sàng lọc nguy cơ chốt chặn từ gốc để phát hiện sớm những trường hợp học sinh có biểu hiện không chuẩn mực để có biện pháp can thiệp bằng tâm lý trước khi những ức chế, nổi loạn của học sinh bị các đối tượng xấu ngoài xã hội lợi dụng, lôi kéo vào con đường phạm pháp.

Bên cạnh đó, nhà trường cần thay đổi phương pháp giáo dục công dân và pháp luật. Thay vì bắt học sinh thuộc lòng các điều luật khô khan, cần phổ biến bằng các phiên tòa giả định, các tình huống thực tế về bạo lực mạng, bạo lực học đường, tác hại của thuốc lá điện tử, ma túy thế hệ mới và chế tài xử lý hình sự đối với tuổi vị thành niên.

Khi học sinh hiểu rõ lằn ranh giữa "nghịch ngợm tuổi học sinh" và "tội phạm hình sự", các em sẽ tự hình thành cơ chế tự vệ, biết sợ hãi trước pháp luật và biết từ chối các hành vi kích động.

Sự bùng nổ của mạng xã hội khiến bạo lực học đường không còn gói gọn trong không gian trường học, mà biến tướng thành bạo lực mạng, cô lập "hội đồng", đẩy nhiều học sinh vào trạng thái u uất hoặc phản kháng cực đoan.

Nhà trường cần đầu tư các phòng tham vấn tâm lý học đường đúng nghĩa – nơi bảo mật thông tin tuyệt đối và không liên đới đến điểm thi đua hay kỷ luật. Khi học sinh có một nơi an toàn để trút bỏ áp lực học tập, áp lực đồng lứa (peer pressure) hoặc những tổn thương tâm lý, các em sẽ không chọn cách giải quyết mâu thuẫn bạo lực.

Khi phát hiện học sinh có dấu hiệu bất thường, nhà trường phải lập tức kết nối, thông báo và phối hợp với gia đình để tìm giải pháp, ngăn chặn tình trạng cha mẹ "khoán trắng" con cái cho xã hội.

Cùng với đó, nhà trường cần chủ động phối hợp với Công an địa phương để dẹp bỏ các tụ điểm phức tạp quanh cổng trường, quản lý các nhóm học sinh cá biệt tự phát, tạo dựng một môi trường xã hội trong sạch bao quanh các em.

Trẻ em hôm nay là tương lai của ngày mai. Khi một đứa trẻ sa ngã, đó không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà là nỗi đau chung của toàn xã hội. Đã đến lúc gác lại những sự bất ngờ hay lời thở dài vô nghĩa sau mỗi vụ án. Cần một sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy hành động, “bảo vệ trẻ em không chỉ là che chở, mà là dũng cảm đối diện với những góc khuất xã hội để trao cho các em chiếc phao cứu sinh đúng nghĩa trước khi quá muộn”.