Báo động tình trạng tử vong vì bệnh dại ở Kon Tum

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Kon Tum từ đầu năm 2018 tới nay, trên địa bàn tỉnh có 4 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong đó, thành phố Kon Tum 3 trường hợp, huyện Đăk Glei 01 trường hợp.

Con số tử vong do bệnh dại trong 3 tháng đầu năm 2018, gấp đôi so với 2 năm trước cộng lại. Theo đó, năm 2016 có 01 trường hợp; năm 2017 có 01 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Đối với 4 ca tử vong do bệnh dại trong 3 tháng đầu năm 2018, tất cả các trường hợp sau khi bị chó cắn đều không đi tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại. Thậm chí, còn giết thịt chó để ăn sau khi bị cắn.

Đặc biệt, trong 4 bệnh nhân tử vong thì có 3 trẻ em và 1 thanh niên 22 tuổi.

Trường hợp của bệnh nhân A Khơ (7 tuổi, ở thành phố Kon Tum). Bệnh nhân bị chó cắn vào khoảng tháng 1/2018. Chó chưa được tiêm vắc-xin phòng dại và đã bị mang đi giết thịt.

Bệnh nhân A Khơ sau khi bị chó cắn cũng không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Ngoài A Khơ, chó còn cắn 3 người khác, cả 3 người này đã đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại và hiện tại không có dấu hiệu gì bất thường.

Bé A Khơ khởi phát bệnh dại ngày 22/3 với các triệu chứng: Sợ gió, sợ nước, bứt rứt. Người nhà đưa bệnh nhân vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu lúc 20h ngày 22/3.

Các bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán theo dõi bệnh dại đối với bệnh nhân A Khơ. Tình hình bệnh diễn biến nặng, người nhà xin cho bệnh nhân về vào 14h ngày 24/3. Bệnh nhân tử vong lúc 22h cùng ngày tại nhà.

Ngoài A Khơ, còn có một bệnh nhân khác là A Sai (11 tuổi, ở TP Kon Tum), bệnh A Đăng (6 tuổi, huyện Đăk Glei) và trường hợp cuối cùng là A Môn (22 tuổi ở thành phố Kon Tum).

Đối với trường hợp của A Môn, bệnh nhân bị chó cắn 2 lần. Trong lần thứ nhất người bệnh đã đi tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh dại theo phác đồ nên bệnh nhân không bị sao. Tuy nhiên, lần thứ 2 bị chó cắn, do không tiêm phòng nên đã lên cơn dại và tử vong.

Theo Sở Y tế tỉnh Kon Tum hiện nay thời tiết đang vào mùa hè có ghi nhận các trường hợp tử vong do bệnh dại và đa số người dân trên địa bàn là người dân tộc thiểu số, phong tục tập quán còn cổ hủ khi bị chó mèo cắn còn đến nhà thầy lang chữa trị nên ảnh hưởng đến công tác phòng chống bệnh dại trên đại phương.

Ngoài ra, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cho động vật nuôi còn thấp, theo báo cáo của Viện Vệ Sinh dịch tễ Tây Nguyên thì 9 tháng đầu năm 2017 chỉ có 22% số lượng mũi tiêm phòng.

Sở Y tế Kon Tum cũng đề nghị hỗ trợ vắc xin dại và vắc xin kháng dạ điều trị dự phòng cho người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Khánh Ngọc