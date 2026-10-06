Báo động tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

Bám sát chỉ đạo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, học sinh.

Các đội, trạm, tổ Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn đồng loạt ra quân, chủ trì, phối hợp với Công an các xã, phường có tuyến giao thông trọng điểm đi qua, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát tại những tuyến, địa bàn, khung giờ có nguy cơ cao phát sinh vi phạm. Trọng điểm là các phường, xã như Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò, Diễn Châu, Đô Lương, Thái Hòa...

Đặc biệt, lực lượng chức năng tập trung rà soát, nắm tình hình tại các khu vực, địa điểm dễ phát sinh vi phạm như công viên, khu đô thị, quán karaoke, điểm kinh doanh internet, quán bia, quán nhậu, cà phê... nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chỉ trong 02 ngày 02/10 và 03/10, lực lượng Công an đã tổ chức 52 ca tuần tra, huy động 547 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, lập biên bản 348 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, 180 trường hợp sử dụng xe máy, 168 trường hợp sử dụng các loại phương tiện khác.

Các thanh, thiếu niên, học sinh bị xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Qua phân tích các lỗi vi phạm cho thấy, nổi lên là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông. Cụ thể, có 177 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 27 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 30 trường hợp không có giấy phép lái xe; 83 trường hợp không có giấy tờ phương tiện; 4 trường hợp chở quá số người quy định; 1 trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; 29 trường hợp không gắn biển số phương tiện; 3 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông và 103 trường hợp vi phạm khác.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 97 xe máy và 46 phương tiện khác, với số tiền phạt ước tính hơn 601 triệu đồng.

Phát hiện dấu hiệu tội phạm từ tuần tra giao thông

Không chỉ tập trung xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng còn chủ động phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, qua đó góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Điển hình, tối 02/10, trong quá trình tuần tra, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Nghĩa Đàn phối hợp với Công an xã Nghĩa Đàn phát hiện V.N.H.N. (SN 2010, trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy Wave Alpha không gắn biển số, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, N. không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổ công tác đã đưa người và phương tiện về trụ sở Công an để làm việc, xác minh.

Qua đấu tranh, N. khai nhận đã mua chiếc xe trên của một đối tượng tên Tài Phúc (trú tại phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) với giá 8,6 triệu đồng. Tổ công tác tiến hành xác minh nguồn gốc phương tiện, xác định chiếc xe trên mang biển số 37AL-056.14, chủ xe là anh Đinh Xuân Thắng (SN 1998, trú tại xã Nam Đàn). Phương tiện này được xác định bị mất trộm ngày 08/9.

Trước dấu hiệu liên quan đến vụ việc, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Nghĩa Đàn và Công an xã Nghĩa Đàn phối hợp với Công an xã Hưng Nguyên tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc lập hồ sơ, xử lý theo đúng quy định, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên, học sinh và gia đình.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn tạo tính răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nhất là đối với nhóm thanh, thiếu niên, học sinh thường xuyên sử dụng phương tiện tham gia giao thông.

Từ những kết quả trên cho thấy, việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã đã phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm; đồng thời góp phần phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch cao điểm; duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực trung tâm, những tuyến giao thông phức tạp, địa bàn tập trung đông thanh, thiếu niên, học sinh.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã và các lực lượng liên quan, tăng cường nắm tình hình, xác định các tuyến, địa bàn, thời gian có nguy cơ cao phát sinh vi phạm để tổ chức lực lượng phù hợp; tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, gây mất an ninh, trật tự.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng tiếp tục kết hợp giữa công tác phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục với kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; chú trọng phối hợp với nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên, học sinh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên, học sinh; chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 04/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Nguyễn Đức Anh Tùng (SN 2009), Hà Thế Vũ (SN 2010), Nguyễn Mạnh Quân (SN 2009, cùng trú tại xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Đình Minh (SN 2008, trú tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Công Mạnh (SN 2009, trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" (ảnh). Theo tài liệu của cơ quan điều tra, rạng sáng 26/5, Nguyễn Đặng Văn Anh (SN 2010), Lê Ngọc Gia Huy (SN 2009, cùng trú tại xã Cẩm Bình), Nguyễn Đức Anh Tùng, Hà Thế Vũ, Nguyễn Mạnh Quân, Trần Đình Minh và Trần Công Mạnh sử dụng 3 xe mô tô chở nhau lưu thông trên QL1A, theo hướng từ phường Thành Sen đi xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển phương tiện với tốc độ cao, liên tục vượt nhau, lạng lách, rú ga gây ồn ào. Do phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, khi đến địa phận thôn Thạch Bình, xã Cẩm Bình, chiếc xe do Nguyễn Đặng Văn Anh điều khiển bị mất lái, lao vào dải phân cách giữa đường. Hậu quả, Nguyễn Đặng Văn Anh tử vong tại chỗ, Trần Công Mạnh bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Chiếc xe mô tô bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Cẩm Bình đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.