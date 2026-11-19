Mối nguy ngừng tuần hoàn không chừa người trẻ

Ngừng tuần hoàn ngoại viện là một tình trạng cấp cứu tối cấp, có thể xảy ra đột ngột ở bất kỳ ai, kể cả người trẻ tuổi.

Sáng 18/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Na Hang (Tuyên Quang) tiếp nhận cấp cứu nam bệnh nhân 19 tuổi, trú tại xã Thượng Nông, trong tình trạng tím tái, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, hai đồng tử giãn.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu lập tức triển khai hồi sinh tim phổi tích cực, gồm ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng, sử dụng thuốc vận mạch và sốc điện theo chỉ định.

Sau khoảng 10 phút cấp cứu khẩn trương, bệnh nhân có mạch trở lại. Đây là dấu hiệu quan trọng trong quá trình hồi sức, giúp người bệnh có thêm cơ hội duy trì sự sống.

Hiện nam thanh niên đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết động. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và thực hiện hồi sức toàn diện.

Bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu. Ảnh BVCC/Nguồn vietnamnet

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng mới tiếp nhận một trường hợp điển hình. Người bệnh nam (sinh năm 1973) có triệu chứng mệt mỏi, tức ngực, khó thở nhẹ vào buổi sáng nhưng chưa kịp đến viện. Đến trưa, anh đột ngột mất ý thức, tím tái và ngừng tuần hoàn.

Ngay khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người nhà, nhân viên trực Khoa Cấp cứu đã lập tức hướng dẫn qua điện thoại cách ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời điều phối ê-kíp nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Người bệnh được xác định ngừng tuần hoàn ngoại viện, tiến hành hồi sinh tim phổi (HSTP) và vận chuyển khẩn cấp về viện. Động tác ép tim được duy trì liên tục trong suốt quá trình di chuyển, trong khi Khoa Cấp cứu được thông báo trước để chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và trang thiết bị.

Khi về đến viện, người bệnh vẫn trong tình trạng ngừng tim, monitor ghi nhận rung thất. Các bác sĩ nhanh chóng triển khai HSTP nâng cao, nhưng tuần hoàn tự nhiên vẫn chưa tái lập. Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp Hồi sức tích cực quyết định kích hoạt hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo) nhằm duy trì sự sống, tạo thời gian vàng để tìm và xử lý nguyên nhân. Với sự phối hợp nhịp nhàng, ê-kíp cấp cứu đã nhanh chóng thiết lập thành công hệ thống ECMO.

Ngay sau đó, người bệnh được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch (Cathlab). Ê-kíp cấp cứu thực hiện chụp động mạch vành, phát hiện tình trạng tắc hoàn toàn động mạch vành phải đoạn đầu. Các bác sĩ đã tiến hành hút huyết khối và đặt stent, giúp dòng máu qua động mạch vành được tái thông tốt, đạt mức TIMI III.

Sau can thiệp, người bệnh được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để điều trị và chăm sóc chuyên sâu. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ các ê-kíp, sức khỏe người bệnh đã cải thiện tích cực: hiện đã tỉnh táo, tự thở, không để lại di chứng thần kinh và dự kiến xuất viện trong tuần tới.

Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, Hà Nội cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp, trong đó không ít ca liên quan đến nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm khác.

Nhận diện dấu hiệu nguy hiểm và nguyên tắc sơ cứu đúng cách

Để phòng ngừa các biến cố tim mạch, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai khuyến cáo người dân duy trì thói quen tầm soát sức khỏe định kỳ, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Đối với người có bệnh nền, việc tuân thủ phác đồ điều trị là bắt buộc, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc hoặc thay đổi liều lượng khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Bên cạnh đó, mỗi người cần xây dựng lối sống khoa học: ưu tiên rau xanh và trái cây; hạn chế muối, đường và chất béo bão hòa; duy trì vận động thể lực, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, nói không với thuốc lá và hạn chế rượu bia. Đặc biệt, vào thời điểm giao mùa hoặc trời chuyển lạnh, người dân – nhất là người cao tuổi và người có bệnh nền – cần chú ý giữ ấm cơ thể vào sáng sớm và ban đêm để tránh sốc nhiệt.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các triệu chứng cảnh báo sớm như: đau tức ngực, khó thở, hồi hộp, nhịp tim rối loạn, chóng mặt, choáng váng hoặc ngất xỉu. Với đột quỵ, các dấu hiệu điển hình bao gồm méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, mất thăng bằng hoặc giảm thị lực đột ngột. Ngay khi xuất hiện các biểu hiện này, cần đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà hay chờ đợi triệu chứng tự thuyên giảm.

Trong tình huống phát hiện một người đột ngột bất tỉnh, không phản ứng khi lay gọi và không thở bình thường, cần lập tức nghĩ đến ngừng tuần hoàn và hành động khẩn cấp. Người phát hiện cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115, đồng thời hô hoán để huy động sự trợ giúp xung quanh và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục với tần số 100 – 120 lần/phút. Nếu khu vực có trang bị máy khử rung tự động (AED), cần kích hoạt ngay lập tức và làm theo đúng hướng dẫn của thiết bị, duy trì các thao tác cấp cứu không ngắt quãng cho đến khi nhân viên y tế tiếp cận hiện trường hoặc nạn nhân có dấu hiệu hồi phục.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, tuyệt đối không lãng phí thời gian vào các thao tác vô ích như xoa bóp, vỗ ngực, cạy răng đổ nước hay áp dụng các mẹo dân gian. Những hành động này không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn làm trì hoãn thời gian vàng cấp cứu. Sự sống của người bệnh ngừng tuần hoàn phụ thuộc hoàn toàn vào việc phát hiện sớm và xử trí đúng kỹ thuật ngay trong những phút đầu tiên.

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