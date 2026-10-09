Bạo động tại nhà tù Mexico khiến hàng chục người thương vong

Thảm kịch diễn ra ngay trong ngày thăm thân, khiến nạn nhân thiệt mạng không chỉ có 9 tù nhân mà còn bao gồm một trẻ em 11 tuổi đi cùng gia đình vào thăm.

Theo các báo cáo từ cơ quan chức năng, vụ đấu súng bùng phát vào khoảng 10 giờ đến 10 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Tiếng súng vang lên dồn dập trong lúc hàng chục gia đình đang có mặt bên trong để thăm người thân, gây ra sự hỗn loạn và sợ hãi bao trùm.

Ngay khi sự việc diễn ra, các quản giáo đã kích hoạt giao thức an ninh khẩn cấp và yêu cầu sự hỗ trợ khẩn cấp từ các lực lượng liên bang.

Người thân của các tù nhân lo lắng chờ đợi bên ngoài cổng nhà tù. Video: X/nmas

Lực lượng liên ngành gồm Quân đội Mexico, Hải quân, Lực lượng Vệ binh Quốc gia, Cảnh sát Bang Sinaloa cùng Cảnh sát Tự vệ và Bảo vệ Công dân đã nhanh chóng tiến vào hiện trường với vũ khí hạng nặng để khống chế các hành lang và sân nhà tù. Trên không, một chiếc trực thăng của Hải quân liên tục bay tầm thấp qua khu vực nhà tù để phối hợp tác chiến.

Phía bên ngoài cổng nhà tù, hàng trăm người thân kiên nhẫn chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ đã rơi vào bàng hoàng và sợ hãi khi nghe tiếng súng vang lên từ bên trong. Giám đốc nhà tù, ông Enrique Mora Castillo, sau đó đã trực tiếp ra gặp gỡ và kêu gọi gia đình giữ bình tĩnh, đồng thời thông báo tình hình đã được khống chế.

Thư ký An ninh Công cộng bang Sinaloa, ông Sinuhé Téllez, đã đưa ra xác nhận 9 tù nhân và một trẻ em đã thiệt mạng, cùng 16 tù nhân khác bị thương.

Toàn bộ 16 tù nhân bị thương đã được chuyển bằng xe cấp cứu đến các cơ sở y tế để điều trị sơ cứu khẩn cấp. Để đảm bảo an toàn, ban quản lý nhà tù El Castillo đã quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động thăm thân trong ngày, trong khi bộ phận Công tác Xã hội bắt đầu liên lạc với gia đình các nạn nhân để hỗ trợ.

Cơ quan Công tố Bang Sinaloa (FGE) cùng lực lượng cảnh sát điều tra đã khám nghiệm hiện trường nhằm thu thập bằng chứng và làm rõ nguyên nhân vụ bạo động.

Nhà tù Trung tâm Thi hành án Tội phạm El Castillo hiện đang giam giữ hơn 2.200 tù nhân, vượt quá sức chứa thiết kế gần 400 người. Phần lớn tù nhân tại đây đang thụ án hoặc chờ xét xử các tội danh nghiêm trọng như giết người và buôn bán ma túy.

Tình trạng quá tải nghiêm trọng cùng sự hiện diện của các băng nhóm đối địch khiến nơi đây luôn nằm trong tình trạng căng thẳng tột độ.