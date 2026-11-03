Báo động ma túy len lỏi vào bản làng, nhắm vào giới trẻ vùng cao Quảng Ngãi

Ma túy đang len lỏi vào các bản làng vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, ma túy đang từng bước len lỏi vào các bản làng vùng cao của tỉnh này, kéo theo nhiều hệ lụy đối với thanh, thiếu niên, gia đình và cộng đồng.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 10/10/2026, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, bắt giữ 363 vụ với 669 đối tượng phạm pháp hình sự về ma túy, thu giữ 31,127 kg ma túy tổng hợp các loại. Cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra 339 vụ với 643 bị can. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 1.283 vụ với 1.360 đối tượng, tổng số tiền phạt hơn 1,65 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng liên quan đến ma túy có 35 người dưới 18 tuổi và 145 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, có trường hợp mới 14-15 tuổi, vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã sử dụng ma túy, thậm chí tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng hoặc những khu vực vắng vẻ.

Con đường dẫn đến ma túy của nhiều thanh, thiếu niên thường bắt đầu từ những cuộc tụ tập bạn bè, tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc nể nang khi bị rủ rê. Một số em sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc quá bận rộn mưu sinh, thiếu thời gian quan tâm, quản lý con. Đây là những khoảng trống dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để lôi kéo.

Tuyên truyền về tác hại của ma túy cho học sinh vùng dân tộc thiểu số. (Ảnh: Bộ Công an)

Đáng lo ngại hơn, một bộ phận thanh, thiếu niên còn có nhận thức sai lệch về ma túy, cho rằng ma túy đá chỉ để giải trí, không gây nghiện như heroin hoặc người chưa đủ tuổi thành niên sẽ không bị xử lý nếu vi phạm pháp luật. Những suy nghĩ này khiến các em dễ thử sử dụng, rồi từng bước bị cuốn vào vòng xoáy ma túy.

Hậu quả của việc sử dụng ma túy đối với thanh, thiếu niên đặc biệt nghiêm trọng. Ma túy tổng hợp có thể gây tổn thương hệ thần kinh, ảo giác, hoang tưởng, rối loạn tâm thần và suy kiệt sức khỏe. Không dừng lại ở đó, khi tham gia các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, các em còn phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc.

Đơn cử, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 255, Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 2 năm tù đến tù chung thân. Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi trở lên có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này nếu đáp ứng các điều kiện luật định. Như vậy, sự thiếu hiểu biết hay suy nghĩ rằng "còn nhỏ tuổi sẽ không bị xử lý" có thể khiến nhiều em phải trả giá bằng những năm tháng tuổi trẻ, ảnh hưởng lâu dài đến tương lai.

Để ngăn chặn ma túy xâm nhập vào các bản làng, lôi kéo giới trẻ vùng cao, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Trong đó, gia đình cần dành thời gian quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng con; kịp thời nhận diện những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt, các mối quan hệ và có biện pháp giáo dục, ngăn ngừa phù hợp.

Nhà trường và chính quyền cơ sở cần đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy theo hướng trực quan, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, cần phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, già làng, người có uy tín và lực lượng Công an cơ sở trong nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Quan trọng hơn, mỗi thanh, thiếu niên cần được trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện, từ chối những lời rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy. Bảo vệ người trẻ trước hiểm họa ma túy không chỉ là ngăn chặn một hành vi vi phạm pháp luật mà còn là giữ gìn tương lai của các em và sự bình yên của bản làng.