Báo động ma túy len lỏi giăng bẫy thanh thiếu niên vùng cao tại Quảng Ngãi

Bị cáo A Vương tại phiên tòa.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 15-12-2025 đến ngày 10-10-2026, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, bắt giữ 363 vụ với 669 đối tượng phạm pháp hình sự về ma túy, thu giữ 31,127 kg ma túy tổng hợp các loại; khởi tố, điều tra 339 vụ với 643 bị can. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 1.283 vụ với 1.360 đối tượng, xử phạt tổng số tiền hơn 1,65 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có 35 đối tượng dưới 18 tuổi và 145 đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực trạng nhức nhối hiện nay là độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng nhỏ, có những em mới 14, 15 tuổi, còn ngồi trên ghế nhà trường đã sa vào con đường nghiện ngập, thậm chí tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng hoặc các khu vực vắng vẻ. Con đường dẫn các em đến với ma túy xuất phát từ tâm lý muốn chứng tỏ bản thân trong các cuộc tụ tập ăn nhậu, đi chơi đêm. Nhiều em sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc mải lo kinh tế mà thiếu sự quan tâm, quản lý, tạo khoảng trống cho kẻ xấu lợi dụng lôi kéo.

Bên cạnh đó là những ngộ nhận nguy hiểm khi cho rằng ma túy “đá” chỉ để giải trí, không gây nghiện như heroin, hay lầm tưởng người chưa đủ tuổi thì pháp luật sẽ không xử lý. Về mặt pháp lý, do thiếu hiểu biết, nhiều em đã tiếp tay hoặc trực tiếp thực hiện hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” với mức án từ 2 năm tù đến tù chung thân, trong đó người từ đủ 14 tuổi trở lên đã phải chịu trách nhiệm hình sự.

Mới đây nhất, ngày 29-10-2026, TAND khu vực 9- Quảng Ngãi cho biết, vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo A Vương (2005; trú xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi) về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, tối 16-6-2026, A Vương cất giấu 7 gói ni-lông nhỏ chứa ma túy loại Methamphetamine (tổng khối lượng 0,73g) để sử dụng cho bản thân. Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo A Vương 3 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nhóm thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) bắt quả tang.

Để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy đang tràn vào giới trẻ vùng cao, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Các bậc cha mẹ cần dành nhiều thời gian lắng nghe, đồng hành cùng con, chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường để uốn nắn kịp thời. Nhà trường và chính quyền cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với văn hóa đồng bào; đồng thời phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, già làng, người có uy tín và lực lượng Công an cơ sở trong việc nắm địa bàn, kịp thời triệt xóa các nguy cơ phức tạp.