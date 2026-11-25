Tối 24/11 Buriram United thua 1-3 trước Cảng Thượng Hải trên sân khách. Sau 5 lượt trận tại đấu trường AFC Champions League Elite 2026/27, Buriram United mới chỉ thu về vỏn vẹn 3 điểm. Thành tích nghèo nàn này đẩy đội bóng có biệt danh "Lâu đài Sấm sét" xuống tận vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông.

Đáng nói, sự sa sút của nhà vô địch Thai League diễn ra ngay trong mùa giải họ đầu tư mạnh tay nhất về mặt nhân sự ngoại. Những con số thống kê đang gióng lên hồi chuông báo động cho tham vọng vươn tầm châu lục của đội bóng này.

Buriram United lập kỷ lục khi đăng ký tới 21 cầu thủ nước ngoài trong danh sách thi đấu mùa này. Trước Cảng Thượng Hải, đội bóng Thái Lan gây sốc khi tung ra sân 11 cái tên đều là ngoại binh, hoàn toàn vắng bóng cầu thủ nội địa. Nhưng điều đó không đảm bảo cho Buriram United thành công. Chỉ sau nửa đầu mùa giải, họ thay tướng tới 4 lần.

Việc ồ ạt gom về hàng loạt ngôi sao nước ngoài nhưng lại thiếu kiên nhẫn trên băng ghế chỉ đạo đang khiến Buriram United trả giá đắt. Đội hình chắp vá thiếu đi sự gắn kết cần thiết, trong khi lối chơi trở nên rời rạc vì liên tục phải thích nghi với các triết lý chiến thuật khác nhau.

Nếu không sớm tìm lại sự ổn định, cánh cửa đi tiếp tại sân chơi số một châu Á cấp CLB sẽ sớm khép lại với đại diện của bóng đá xứ Chùa Vàng. Với việc chỉ còn 3 lượt trận, Buriram United có thể khó lọt vào top 8 vòng phân hạng.

Phong độ sa sút của Buriram United phản ánh tình trạng chung của bóng đá Thái Lan ở đấu trường châu lục. Hai đại diện còn lại là Thai Port và Rachaburi cũng có thành tích không tốt khi lần lượt đứng thứ 13 và 14, mới thu về 3 và 2 điểm. Riêng Thai Port còn 1 trận chưa đá.

Ngược lại, CAHN đang có cơ hội lớn sau khi đả bại Vissel Kobe 3-1 để vươn lên vị trí thứ 10 với 7 điểm. Ở Đông Nam Á, Johor DT của Malaysia có thành tích tốt nhất với 8 điểm sau 5 lượt trận và xếp thứ 7.

BXH AFC Champions League miền Đông.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.