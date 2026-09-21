Báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhân bị hai thanh sắt xuyên thấu cơ thể

Phối hợp đa chuyên khoa xử trí tổn thương phức tạp

Ngày 21/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ nhiều chuyên khoa của bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nam bị hai thanh sắt xuyên thấu cơ thể sau tai nạn giao thông, với tổn thương phức tạp, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Nạn nhân bị hai thanh sắt đâm xuyên thấu. Ảnh: Nguyễn Ngân

Bệnh nhân L.H.K. (sinh năm 1986, ngụ TP. Cần Thơ) được Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lúc 22 giờ 55 phút ngày 18/9/2026 trong tình trạng có hai thanh sắt xuyên qua cơ thể.

Theo gia đình, trước đó bệnh nhân điều khiển xe máy và không may bị ngã vào khu vực công trường đang xây dựng. Người dân địa phương đã hỗ trợ cắt các thanh sắt, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị tổn thương xuyên thấu phức tạp. Một thanh sắt xuyên từ đùi phải qua bụng lên hông trái; thanh sắt còn lại xuyên từ mặt ngoài đùi trái thấu xuống đùi phải.

Hai thanh sắt được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Ngân

Trước tình trạng nguy hiểm, Khoa Cấp cứu lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ nội viện”, đồng thời tiến hành hồi sức, truyền máu, giảm đau và huy động các chuyên khoa liên quan gồm Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức.

Chỉ khoảng 20 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng phẫu thuật để xử trí khẩn cấp. Tại phòng mổ, ê-kíp Ngoại Tổng hợp do BS.CKII Huỳnh Dương Hữu Hạnh, BS.CKI Đỗ Minh Nhựt cùng các bác sĩ tiến hành thám sát ổ bụng và rút thanh sắt. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng có dịch tiêu hóa, dị vật gây thủng ruột non và rách mạc nối lớn.

Trước tổn thương phức tạp, ê-kíp quyết định chuyển sang phẫu thuật mở. Các bác sĩ kiểm tra toàn bộ các quai ruột, xác định vị trí thủng ruột non, tiến hành cắt đoạn ruột bị tổn thương, nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật. Ảnh: Nguyễn Ngân

Tiếp đó, ê-kíp Chấn thương chỉnh hình do Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống và Chấn thương BS.CKII Nguyễn Hữu Thuyết cùng các bác sĩ tiến hành xử trí tổn thương vùng đùi và lấy dị vật. Tại đùi phải, bệnh nhân có vết thương xuyên thấu ở mặt ngoài 1/3 giữa đùi, kích thước khoảng 4 x 4cm, bờ nham nhở. Các bác sĩ tiến hành cắt lọc phần cơ dập nát, hoại tử, làm sạch, rửa vết thương, băng kín và đặt dẫn lưu.

Sau khoảng 1 giờ 20 phút, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Bệnh nhân được chuyển về hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi và điều trị. Sáng 21/9, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm. Bệnh nhân đang được các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Không tự ý rút vật nhọn ra khỏi cơ thể

Theo Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, BS.CKII Nguyễn Khắc Nam cho biết, chấn thương do vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên cơ thể là dạng chấn thương nghiêm trọng, có thể đồng thời gây tổn thương xuyên thấu và dập nát mô, dẫn đến nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và tổn thương nhiều cơ quan.

Đường đi của dị vật thường phức tạp, khó dự đoán. Một thanh sắt hoặc vật nhọn có thể xuyên qua nhiều lớp mô, mạch máu, thần kinh hoặc cơ quan nội tạng, người bệnh không chỉ đối mặt với nguy cơ mất máu cấp mà còn có thể gặp biến chứng nghiêm trọng nếu dị vật bị di chuyển hoặc lấy ra không đúng cách.

Với những trường hợp tổn thương phức tạp, hiệu quả điều trị phụ thuộc lớn vào việc phối hợp giữa cấp cứu, hồi sức, gây mê hồi sức và các chuyên khoa ngoại khoa. Từ cấp cứu ban đầu, vận chuyển, tiếp nhận đến phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu đều cần được thực hiện nhanh chóng, chính xác.

Trường hợp bệnh nhân L.H.K. cho thấy vai trò của xử trí ban đầu tại tuyến trước, quy trình “báo động đỏ nội viện” và sự phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu các trường hợp chấn thương xuyên thấu phức tạp.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, người dân không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể, bởi có thể làm tổn thương thêm mạch máu, cơ quan nội tạng hoặc gây chảy máu ồ ạt. Cần đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, cố định dị vật và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức, phẫu thuật và phối hợp đa chuyên khoa để được xử trí an toàn.