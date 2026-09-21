Báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhân bị hai thanh sắt xuyên thấu

Dị vật là hai thanh sắt được lấy ra từ cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC.

Ngày 21/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân L.H.K. (SN 1986, TP Cần Thơ) được chuyển đến bệnh viện lúc 22h55 ngày 18/9 trong tình trạng có hai thanh sắt xuyên qua cơ thể.

Theo gia đình, trước đó bệnh nhân điều khiển xe máy và không may ngã vào khu vực công trường đang xây dựng. Người dân hỗ trợ cắt các thanh sắt, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ xác định một thanh sắt xuyên từ đùi phải xuyên bụng lên hông trái; thanh còn lại xuyên từ mặt ngoài đùi trái thấu xuống đùi phải. Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện; đồng thời hồi sức, truyền máu, giảm đau và huy động nhiều chuyên khoa.

Các ê-kíp Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức nhanh chóng phối hợp. Chỉ khoảng 20 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng phẫu thuật.

Ê-kíp Ngoại Tổng hợp do BS.CKII Huỳnh Dương Hữu Hạnh và BS.CKI Đỗ Minh Nhựt thực hiện thám sát ổ bụng, rút thanh sắt. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện dịch tiêu hóa trong ổ bụng, dị vật gây thủng ruột non và rách mạc nối lớn.

Ê-kíp tiến hành phẫu thuật mở, cắt đoạn ruột non bị tổn thương, nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Tiếp đó, ê-kíp Chấn thương chỉnh hình do BS.CKII Nguyễn Hữu Thuyết, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống và Chấn thương, thực hiện xử trí tổn thương vùng đùi và lấy dị vật. Phần cơ bị dập nát, hoại tử được cắt lọc, vết thương được làm sạch và đặt dẫn lưu.

Hiện, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Ảnh: BVCC.

Sau khoảng 1 giờ 20 phút, ca phẫu thuật kết thúc. Bệnh nhân được chuyển về hồi sức ngoại tiếp tục theo dõi, điều trị.

Sáng 21/9, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm.

Theo BS.CK2 Nguyễn Khắc Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, chấn thương do vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên cơ thể là một dạng chấn thương nghiêm trọng, có thể đồng thời gây tổn thương xuyên thấu và dập nát mô, dẫn đến nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và tổn thương nhiều cơ quan.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi gặp trường hợp có dị vật đâm xuyên cơ thể, người dân không tự ý rút dị vật, bởi có thể gây tổn thương thêm mạch máu, nội tạng hoặc chảy máu ồ ạt. Cần cố định dị vật và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có sự phối hợp đa chuyên khoa trong phẫu thuật, hồi sức chuyên sâu để được xử trí an toàn.