Báo động đỏ cứu bệnh nhân vỡ thận trái độ 5 sau tai nạn giao thông

Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) vừa thông tin về ca bệnh vỡ thận nguy kịch được cấp cứu thành công bằng quy trình báo động đỏ, phối hợp liên khoa.

Theo thông tin, bệnh nhân (nam giới) 48 tuổi gặp tai nạn giao thông, có dấu hiệu mất máu và huyết động không ổn định, dẫn đến chấn thương thận trái độ 5, chưa ghi nhận bệnh lý đặc biệt trước đó.

Ê-kíp phẫu thuật Bệnh viện Kiến An đang cấp cứu cho bệnh nhân vỡ thận độ 5. Ảnh: CTV

Sau tai nạn giao thông với lực va đập mạnh vào vùng lưng, bệnh nhân xuất hiện đau nhiều vùng hạ sườn trái, hạn chế vận động cột sống thắt lưng và tê hai chân. Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Tiên Lãng đến Bệnh viện Kiến An để tiếp tục điều trị.

Khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh nhưng chậm, da niêm mạc nhợt, huyết áp 90/60 mmHg, nhịp thở 25 lần/phút. Bụng chướng, ấn đau vùng hạ sườn trái; bệnh nhân đau nhiều và hạn chế vận động cột sống thắt lưng.

Kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy hình ảnh vỡ thận trái độ 5 theo phân loại AAST 2018, có điểm chảy máu hoạt động, dịch trong ổ bụng và hình ảnh cần theo dõi tổn thương, đứt cuống thận. Đây là tổn thương thận nghiêm trọng, có nguy cơ mất máu nhanh và ảnh hưởng huyết động.

Trước diễn biến cấp tính, ê-kíp Cấp cứu và Ngoại Thận - Tiết niệu nhanh chóng hội chẩn, thống nhất chẩn đoán chấn thương bụng kín, chảy máu trong ổ bụng, vỡ thận trái độ 5. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt thận trái.

Theo đó, Ê-kíp phẫu thuật tiến hành cắt thận trái, kiểm soát tổn thương và xử trí tình trạng chảy máu trong ổ bụng. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, chấn thương thận nặng sau tai nạn giao thông có thể diễn biến nhanh, đặc biệt ở những trường hợp có chảy máu trong ổ bụng và huyết động không ổn định.

Ở trường hợp này, quy trình báo động đỏ được kích hoạt ngay khi xác định tình trạng nguy kịch. Sự phối hợp khẩn trương giữa các chuyên khoa cùng việc đưa bệnh nhân vào phòng mổ trong thời gian ngắn giúp kiểm soát tổn thương và tình trạng chảy máu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục sau phẫu thuật.