Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ giọng hát giàu cảm xúc cùng hành trình hoạt động nghệ thuật ngày càng đa dạng. Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh cô bé dân ca, nữ ca sĩ đang cho thấy sự thay đổi rõ nét trong phong cách thời trang lẫn định hướng âm nhạc.

Mới đây, Phương Mỹ Chi thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh đời thường trên trang cá nhân. Khác với hình ảnh kín đáo, nữ tính quen thuộc, giọng ca sinh năm 2003 lựa chọn trang phục trẻ trung, năng động, khéo léo khoe vòng eo thon gọn.

Phương Mỹ Chi diện trang phục táo bạo, khoe dáng ở tuổi 23.

Diện mạo có phần táo bạo của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều người nhận xét Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành, tự tin và biết cách làm mới hình ảnh cá nhân.

Được biết, đây là khoảng thời gian Phương Mỹ Chi dành để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống sau quãng thời gian dài tập trung cho các dự án nghệ thuật. Việc liên tục xuất hiện tại những chương trình lớn, đầu tư cho sản phẩm âm nhạc và các hoạt động biểu diễn khiến lịch trình của nữ ca sĩ khá bận rộn. Bởi vậy, loạt ảnh đời thường lần này cũng được xem như dịp để cô chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn với khán giả.

Phương Mỹ Chi đang dành thời gian nghỉ ngơi sau thời gian tập trung với lịch trình dày đặc.

Đáng chú ý, bên cạnh diện mạo mới của Phương Mỹ Chi, phản ứng từ Bảo Định cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Cụ thể, nam diễn viên đã để lại lượt thả tim dưới bài đăng của nữ ca sĩ. Dù chỉ là một tương tác đơn giản trên mạng xã hội, động thái này vẫn nhanh chóng lọt vào tầm chú ý của những khán giả yêu thích cặp đôi.

Dưới bài đăng, nhiều người dành lời khen cho ngoại hình ngày càng cuốn hút của Phương Mỹ Chi. Một số khán giả còn nhắc đến Bảo Định, bày tỏ sự thích thú trước tương tác của nam diễn viên. Không ít ý kiến tiếp tục tích cực "đẩy thuyền", mong muốn cả hai có thêm cơ hội hợp tác trong những dự án nghệ thuật tiếp theo.

Trước đó, Phương Mỹ Chi và Bảo Định từng có màn kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Trong sản phẩm âm nhạc này, cả hai đảm nhận vai diễn có nhiều phân cảnh ngọt ngào, tình tứ. Sự tương tác tự nhiên cùng những khoảnh khắc ăn ý trên màn ảnh khiến người xem thích thú. Sau khi MV ra mắt, không ít khán giả dành sự quan tâm đặc biệt cho mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ, thậm chí nhiệt tình ghép đôi họ.

Tuy nhiên, những tương tác trên mạng xã hội hay màn kết hợp ăn ý trong sản phẩm âm nhạc chưa phải bằng chứng cho thấy cả hai đang có quan hệ tình cảm ngoài đời. Phương Mỹ Chi và Bảo Định chưa từng chính thức xác nhận chuyện hẹn hò. Vì vậy, những đồn đoán về mối quan hệ của cặp đôi hiện vẫn dừng lại ở sự yêu thích và mong đợi từ người hâm mộ.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định kết hợp ăn ý.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có nhiều bước chuyển mình đáng chú ý trong sự nghiệp. Từng được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí, nữ ca sĩ dần xây dựng dấu ấn riêng với dòng nhạc mang âm hưởng dân gian kết hợp các yếu tố hiện đại. Thay vì đóng khung bản thân trong hình ảnh một giọng ca chuyên hát dân ca, cô chủ động thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn mới.

Những năm gần đây, Phương Mỹ Chi liên tục ghi dấu ấn qua các dự án được đầu tư chỉn chu. Đặc biệt, hành trình tham gia chương trình Sing! Asia giúp tên tuổi nữ ca sĩ tiếp cận thêm với khán giả quốc tế. Cô nhận được nhiều sự chú ý nhờ khả năng trình diễn, giọng hát nội lực và cách đưa chất liệu văn hóa Việt Nam vào các tiết mục trên sân khấu.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Phương Mỹ Chi cũng ngày càng cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, từ công việc, gặp gỡ bạn bè đến những chuyến đi nghỉ ngơi. Phong cách thời trang của cô cũng có nhiều thay đổi, trẻ trung và đa dạng hơn so với thời điểm mới bước chân vào showbiz.

Phương Mỹ Chi ngày càng cởi mở, chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường.

Phương Mỹ Chi đang tận hưởng giai đoạn trưởng thành cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Những hình ảnh mới nhất không chỉ cho thấy sự thay đổi về ngoại hình mà còn thể hiện sự tự tin của nữ ca sĩ khi thử nghiệm những phong cách khác nhau. Trong khi đó, tương tác giữa cô và Bảo Định tiếp tục là chi tiết khiến người hâm mộ thích thú.