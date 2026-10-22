Báo Đảng Trung Quốc lên tiếng sau màn trình diễn “ô tô bay” của Tesla

Ngày 15/10, Tesla ra mắt mẫu xe điện Roadster thế hệ tiếp theo tại McGregor, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP.

Tờ Nhân Dân Nhật Báo nhấn mạnh những đổi mới gần đây của Xpeng, BYD và CATL, đồng thời bảo vệ quan điểm cạnh tranh là động lực thúc đẩy sáng tạo công nghệ.

Cơ quan ngôn luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi công chúng không đánh giá thấp những thành tựu công nghệ của nước này, sau khi màn trình diễn “ô tô bay” của Tesla làm dấy lên lo ngại ở một bộ phận dư luận rằng Trung Quốc có thể đang tụt lại trong cuộc đua ô tô toàn cầu.

Bài bình luận của Nhân Dân Nhật Báo được đăng hôm thứ Tư, sau khi hãng xe điện Mỹ trình làng thế hệ thứ hai của mẫu Roadster vào tuần trước. Mẫu xe thể thao này được trang bị các động cơ đẩy do Tesla phối hợp phát triển với SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do CEO Tesla Elon Musk lãnh đạo.

Video trình diễn cho thấy chiếc xe thể thao lao lên một đường dốc cong, lộn ngược giữa không trung rồi tiếp đất bằng bốn bánh. Tesla cho biết hãng dự kiến bắt đầu sản xuất mẫu xe này vào năm 2028.

Màn trình diễn nhanh chóng châm ngòi cho các cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về vị thế của nước này trong cuộc đua ô tô toàn cầu. Một số người lo ngại Trung Quốc đang mất lợi thế, trong khi những ý kiến khác cho rằng “ô tô bay” của Tesla chẳng khác nào một món đồ chơi được nâng cấp cầu kỳ.

Trước những tranh luận này, Nhân Dân Nhật Báo khẳng định công chúng “không cần tự hạ thấp mình” hay “phủ nhận những thành tựu của ngành công nghiệp xe năng lượng mới” Trung Quốc.

Bài bình luận lưu ý rằng các quy định quản lý, khả năng ứng dụng thực tế và yêu cầu chứng nhận an toàn của phương tiện vẫn chưa rõ ràng. Theo tờ báo, chiếc xe giống một màn trình diễn ý tưởng được trau chuốt kỹ lưỡng hơn là phương tiện được thiết kế để sử dụng hằng ngày.

Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc, cũng đưa ra đánh giá tương tự, cho rằng “ô tô bay” của Tesla thiên về trình diễn kỹ thuật hơn là phục vụ nhu cầu đi lại thường nhật.

Theo ông Cui, việc chiếc xe có thể rời mặt đất trong thời gian ngắn chưa đủ để được xem là có khả năng bay liên tục. Bên cạnh đó, các quy định áp dụng cho phương tiện đường bộ và vùng trời sẽ hạn chế khả năng sử dụng rộng rãi của mẫu xe này.

Ông mô tả công nghệ trên là một thử nghiệm kỹ thuật, đồng thời phân biệt nó với nỗ lực của Trung Quốc trong việc phát triển máy bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) phục vụ giao thông đô thị ở độ cao thấp.

Xpeng, BYD và CATL được nêu làm ví dụ về năng lực công nghệ Trung Quốc

Bài bình luận của Nhân Dân Nhật Báo cũng dẫn ra nhiều bước tiến khác của ngành ô tô Trung Quốc, trong đó có hãng xe Xpeng. Đến tháng 4, mẫu “ô tô bay” mang tên Land Aircraft Carrier của hãng đã nhận được hơn 7.000 đơn đặt hàng trước. Phương tiện này gồm một xe sáu bánh có thể tháo rời một máy bay chở khách.

Một ví dụ khác là siêu xe Yangwang U9 Xtreme của BYD, từng đạt tốc độ tối đa kỷ lục 496,2 km/h. Trong khi đó, CATL phát triển pin Shenxing thế hệ thứ ba, có khả năng sạc đầy trong sáu phút ở nhiệt độ phòng.

Bài viết cũng viện dẫn tỷ trọng 35,6% trong tổng số công bố bằng sáng chế ô tô toàn cầu của Trung Quốc như bằng chứng cho năng lực đổi mới của nước này.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, những thành tựu trên cho thấy Trung Quốc có cơ sở để tự tin vào năng lực công nghệ của ngành công nghiệp ô tô, thay vì chỉ phản ứng trước những màn trình diễn gây chú ý của đối thủ nước ngoài.

Trung Quốc khẳng định cạnh tranh là động lực thúc đẩy đột phá

Bài bình luận đồng thời bảo vệ vai trò của cạnh tranh trong quá trình phát triển công nghệ, lấy việc Tesla gia nhập thị trường Trung Quốc và xây dựng nhà máy tại Thượng Hải làm ví dụ. Theo tờ báo, sự hiện diện của Tesla đã thúc đẩy các nhà sản xuất trong nước cải tiến và đạt được những bước tiến mới.

“Những đột phá công nghệ được thúc đẩy nhanh hơn thông qua cạnh tranh”, bài bình luận viết.

Tờ báo nhấn mạnh ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc luôn cởi mở với thị trường quốc tế và không né tránh cạnh tranh trên sân chơi toàn cầu.

Thông điệp này phản ánh cách Bắc Kinh nhìn nhận cuộc cạnh tranh công nghệ trong ngành ô tô: thay vì xem những màn trình diễn nổi bật của đối thủ là bằng chứng cho thấy mình tụt hậu, Trung Quốc muốn nhấn mạnh các kết quả đã đạt được trong lĩnh vực xe điện, pin và phương tiện di chuyển thế hệ mới.

Tuy nhiên, khả năng thương mại hóa rộng rãi và mức độ hữu dụng thực tế của từng công nghệ vẫn cần được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn an toàn, quy định quản lý và hiệu quả sử dụng.

Theo SCMP