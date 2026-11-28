Quá trình chuyển đổi tòa soạn không nhất thiết phải bắt đầu bằng những công nghệ đắt tiền hay công cụ hiện đại nhất. Đôi khi, thay đổi cách nhân viên làm việc và phối hợp với nhau cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể.

Đó là kinh nghiệm được bà Amalie Kestler, Tổng Biên tập nhật báo Politiken của Đan Mạch, chia sẻ tại Hội nghị Tòa soạn do Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Tin tức Thế giới (WAN-IFRA) tổ chức tại Oslo, Na Uy.

Theo bà Kestler, trong cuộc cải tổ kéo dài 3 năm, Politiken không chỉ thay đổi cơ cấu tổ chức mà còn thiết kế lại cách phát triển đề tài, sản xuất, phân phối và khai thác giá trị thương mại của nội dung báo chí.

Một trong những nguyên tắc bà nhấn mạnh là tạo điều kiện để nhân viên dễ dàng trao đổi trực tiếp. Nếu muốn các thành viên nói chuyện với nhau nhiều lần mỗi giờ, hãy bố trí chỗ ngồi đủ gần để họ có thể trao đổi mà không cần di chuyển.

Theo bà Kestler, hợp tác không chỉ được tạo ra bằng các cuộc họp, sơ đồ tổ chức hay chỉ đạo từ lãnh đạo. Nó cần được đưa vào chính môi trường làm việc hằng ngày.

Bà Amalie Kestler, Tổng biên tập Politiken, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tòa soạn do WAN-IFRA tổ chức tại Oslo, Na Uy. Ảnh: Tom Atle Bordevik/Bordevik.no

Ba năm thay đổi từ cơ cấu đến quy trình sản xuất

Cuộc cải tổ tại Politiken được triển khai qua ba giai đoạn, bắt đầu từ việc thay đổi cơ cấu sản xuất, tiếp đến là tổ chức lại hoạt động và cuối cùng tập trung phát triển nội dung.

Năm 2023, tòa soạn chuyển sang mô hình ưu tiên kỹ thuật số. Khâu sản xuất nội dung trực tuyến được tách khỏi quy trình làm báo in. Một bộ phận chuyên trách tiếp nhận các nội dung đã xuất bản trên nền tảng số để biên tập, điều chỉnh cho phù hợp với ấn phẩm in.

Trong giai đoạn 2024-2025, Politiken tập trung thiết kế lại quy trình làm việc, lịch họp, thời hạn hoàn thành bài viết và mối quan hệ giữa các bộ phận. Những rào cản trong cơ cấu biên tập truyền thống từng bước được tháo gỡ. Nhu cầu của độc giả cũng được đưa vào ngay từ khâu lựa chọn và giao đề tài, thay vì chỉ được xem xét sau khi bài viết hoàn thành.

Đến giai đoạn 2025-2026, tòa soạn thành lập một nhóm phát triển nội dung gồm nhân sự thuộc các lĩnh vực biên tập, tiếp thị, công nghệ và phân tích dữ liệu. Nhóm có nhiệm vụ thử nghiệm phương pháp làm báo mới, cải thiện chất lượng nội dung và tìm cách thu hút thêm người đăng ký.

Tổng kết phương pháp chuyển đổi, bà Kestler nhấn mạnh ba yếu tố gồm tạo điều kiện cho sự hợp tác, đưa hoạt động học hỏi và thử nghiệm vào quy trình làm việc, đồng thời liên tục đánh giá để xác định những nội dung cần ưu tiên.

Cho phép thử nghiệm thất bại để tìm cách làm mới

Một điểm đáng chú ý trong cuộc cải tổ là cách Politiken tổ chức các nhóm thử nghiệm. Nhóm phát triển nội dung mới gồm ba biên tập viên, một chuyên gia tiếp thị và một chuyên gia công nghệ, dữ liệu. Các thành viên được khuyến khích thử nghiệm những phương pháp mới để cải thiện hoạt động báo chí, kể cả khi kết quả ban đầu không như mong đợi.

Thử nghiệm đầu tiên của nhóm đã thất bại. Thay vì từ bỏ mục tiêu, các thành viên quay lại xem xét vấn đề cốt lõi là làm thế nào để độc giả nhận ra giá trị của một bài báo.

Từ đó, nhóm phát triển những đoạn giới thiệu mới cho các bài viết thu phí. Những đoạn mở đầu này được hiển thị với người chưa đăng ký, giúp họ hiểu rõ hơn giá trị và nội dung bài viết trước khi quyết định đăng ký để đọc toàn bộ.

Bà Kestler giải thích rằng mục đích của cách làm này là nhấn mạnh giá trị của báo chí, chứ không phải sử dụng những đoạn giới thiệu để thay thế nội dung thực chất.

Phân tích ban đầu trên 9.000 bài viết thu phí, trong đó khoảng 1.600 bài được điều chỉnh để hướng đến người đăng ký, cho thấy doanh số tăng 51%. Tuy nhiên, bà Kestler lưu ý đây chưa phải bằng chứng chứng minh việc điều chỉnh nội dung trực tiếp dẫn đến mức tăng doanh số nói trên.

Một phát hiện khác cũng đáng chú ý là khoảng 23% doanh thu từ đăng ký đến từ những bài viết đã xuất bản hơn 30 ngày.

Kết quả này cho thấy các bài báo cũ vẫn có khả năng thu hút độc giả và tạo doanh thu nếu được giới thiệu đúng cách. Thay vì chỉ tập trung vào tin tức mới, tòa soạn có thể tiếp tục khai thác kho lưu trữ, đưa những bài viết có giá trị đến với nhóm độc giả phù hợp.

Đây cũng là gợi ý về cách các cơ quan báo chí có thể tận dụng hiệu quả nguồn nội dung đã sản xuất, thay vì liên tục phụ thuộc vào việc xuất bản bài viết mới để thu hút người đọc.

Xác định nhu cầu độc giả trước khi giao đề tài

Một thay đổi quan trọng khác tại Politiken là đưa nhu cầu độc giả vào trung tâm của quy trình phát triển nội dung.

Theo bà Kestler, làm báo hướng đến độc giả không chỉ dừng lại ở việc xác định họ là ai. Các nhà báo còn cần hiểu lý do khiến một người muốn đọc một câu chuyện cụ thể và bài viết có thể đáp ứng nhu cầu thông tin nào.

Thông qua nghiên cứu độc giả, Politiken xác định 41 động cơ khiến công chúng tìm đọc các bài báo, sau đó hệ thống hóa thành 7 nhóm nhu cầu chính. Những nhóm nhu cầu này được đưa vào hệ thống biên tập sau các buổi hội thảo và chương trình đào tạo dành cho nhân viên.

Thay đổi này tác động trực tiếp đến cách phóng viên phát triển đề tài. Khi đề xuất bài viết, họ cần xác định nhóm độc giả mục tiêu và nhu cầu mà nội dung hướng tới. Nhờ đó, biên tập viên và phóng viên có cơ sở cụ thể hơn để trao đổi về mục đích, góc tiếp cận và cách triển khai mỗi câu chuyện.

Bà Kestler cho biết Politiken lựa chọn làm ít tin bài hơn nhưng đầu tư nhiều hơn vào chất lượng. Tòa soạn dành thêm nguồn lực cho cả khâu chuẩn bị trước khi sản xuất và đánh giá, hoàn thiện nội dung sau khi xuất bản.

Theo bà, không có một mô hình tòa soạn duy nhất phù hợp với tất cả các cơ quan báo chí. Mỗi tổ chức cần tìm ra cách chuyển đổi phù hợp với điều kiện hoạt động và nhóm độc giả của mình.

Tuy vậy, kinh nghiệm từ Politiken cho thấy công nghệ không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả chuyển đổi. Cách tổ chức nhân sự, khả năng phối hợp giữa các bộ phận, tinh thần thử nghiệm và sự hiểu biết chung về giá trị của báo chí mới là những nền tảng giúp tòa soạn duy trì thay đổi lâu dài.