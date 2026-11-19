Theo đó, đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp vận hành tiếp nhận xử lý chất thải rắn tại Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa, không để gián đoạn nhu cầu xử lý và đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

UBND thành phố giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất nguồn kinh phí nhằm kịp thời cải tạo, nâng cấp Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa để kéo dài thời gian vận hành xử lý cho đến khi đưa dự án Khu xử lý chất thải rắn nam Quảng Nam (hạng mục khu xử lý chôn lấp) đi vào hoạt động; báo cáo, đề xuất UBND thành phố trước ngày 22/11/2026 chỉ đạo xử lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý môi trường, nhất là công tác xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND xã Núi Thành nắm bắt tình hình các hộ dân sinh sống gần các khu xử lý, các tuyến đường vận chuyển rác thải sinh hoạt để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng cố tình cản trở, kích động người dân cản trở việc vận chuyển chất thải rắn vào khu xử lý.

UBND xã Núi Thành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn được thông suốt.