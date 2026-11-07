Bảo đảm vận hành hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu năm 2027

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình cung ứng điện cuối năm 2026 và kế hoạch năm 2027; phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2027-2028; dự báo phụ tải, cân đối cung - cầu điện năm 2027 theo từng tháng, từng miền và các kịch bản bất lợi, nhất là khu vực miền Bắc trong mùa khô năm 2027. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, dự kiến năm 2026, phụ tải (điện sản xuất và nhập khẩu) ước đạt 356,2 tỷ kWh, tăng 10,3% so với năm 2025. Đảm bảo phương án bảo đảm vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2027, các đơn vị đã phối hợp xây dựng 5 kịch bản tăng trưởng phụ tải từ 8,1% đến 14,8% (tương đương tổng sản lượng cả năm từ 383,9 đến 407,7 tỷ kWh); phương án cân bằng điện năng và nhiên liệu..

Các đại biểu tập trung thảo luận về các nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng cung ứng điện; nhu cầu phụ tải, cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Qua đó, đề xuất các nhóm giải pháp về quy hoạch và phát triển điện mặt trời mái nhà, phát triển hệ thống lưu trữ điện năng; điều chỉnh phụ tải, đẩy mạnh sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, cùng các phương án bù đắp thiếu hụt trong những tình huống bất lợi.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị, bộ, ngành, địa phương trong bảo đảm cung ứng điện. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các kịch bản cơ sở, điều hành và kiểm tra vận hành các nhà máy thủy điện; làm rõ khả năng cung ứng điện theo từng giai đoạn. Chủ động phương án dự phòng, không để thiếu nhiên liệu làm ảnh hưởng đến khả năng huy động các tổ máy; ứng dụng công nghệ, nâng cao độ tin cậy thiết bị và tối ưu chi phí. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ của từng dự án. Các địa phương chủ động rà soát nhu cầu, thực hiện tiết kiệm và tích trữ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt...