Cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 12 cùng phương tiện thường trực, sẵn sàng bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại Lễ bế mạc “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” thành phố Đồng Nai năm 2026

Xác định đây là sự kiện văn hóa quan trọng, có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố cùng đông đảo Nhân dân, Đội CC&CNCH khu vực 12 đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

Trước và trong thời gian diễn ra sự kiện, đơn vị đã phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC tại khu vực bắn pháo hoa, khán đài, bãi giữ xe, các gian hàng và hộ kinh doanh. Trong đó, tập trung kiểm tra hệ thống điện, việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy, lối thoát nạn và phương tiện chữa cháy tại chỗ nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Bên cạnh đó, đơn vị đã bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các vị trí trọng điểm, duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động các phương án chữa cháy và CNCH, bảo đảm khả năng xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 12 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và thành công chung của Lễ bế mạc “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” thành phố Đồng Nai năm 2026.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH tận tụy, trách nhiệm, luôn sẵn sàng vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.