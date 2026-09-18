Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân vùng ngập lụt
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 14/9, tổng lượng mưa tại Hà Nội có nơi đã đạt trên 570mm. Đặc biệt, mực nước sông Bùi đã dâng cao lên mức 7,45m, vượt báo động 3 tới 0,45m. Tình trạng ngập lụt nặng đã xảy ra tại các xã ven sông thuộc khu vực Xuân Mai, Trần Phú và Quảng Bị, khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-dam-tuyet-doi-an-toan-cho-nguoi-dan-vung-ngap-lut-418191.htm