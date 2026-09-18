Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân vùng ngập lụt

Sáng 18/9, tại Học viện Chính trị Khu vực II, Diễn đàn Hợp tác Việt Nam - Australia chính thức diễn ra trong không gian cởi mở, kết nối và sẻ chia tri thức sâu rộng. Sự kiện thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên, học giả hai nước nhằm thảo luận về một trong những vấn đề cấp thiết: "Vận hành chính quyền hiệu quả và lấy ý kiến người dân làm trung tâm trong bối cảnh quản trị đô thị phức tạp".