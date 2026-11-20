Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 5-20/11/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực các thôn Cổ Thành và Thượng Phước, xã Triệu Phong.