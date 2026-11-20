Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 | ATV ngày 20/11/2026
Công an TP Hà Nội sẵn sàng cho lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam 2026; Đề xuất không phạt xe vượt đèn vàng, tái phạm vượt đèn đỏ bị phạt lũy kế gấp 3 lần; Bộ Y tế đề xuất phạt tới 20 triệu đồng vi phạm kinh doanh khí N₂O; Khởi tố lái xe công nghệ chỉnh sửa ứng dụng Xanh SM để trục lợi.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bao-dam-tuyet-doi-an-toan-cho-le-khai-mac-ngay-hoi-van-hoa-viet-nam-2026-atv-ngay-20112026-post676392.antd