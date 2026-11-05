Bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế tại Việt Nam

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh và Y tế, Tiểu ban An ninh, trật tự Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội... Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuý, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang dự tại điểm cầu Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh An Giang.

Về phía Bộ Công an có đồng chí Phó trưởng Tiểu ban Thường trực; thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc Tiểu ban; lãnh đạo một số Công an đơn vị, địa phương... Tại điểm cầu Công an 34 địa phương có lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố và các phòng chức năng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) các sự kiện cấp quốc gia, Hội nghị quốc tế tại Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong năm 2025 đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 05 sự kiện cấp quốc gia, Hội nghị quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực, trên trường quốc tế.

Năm 2026, 2027 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước ta, là năm “tăng tốc” triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng, cũng là năm diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, đây cũng là năm APEC 2027 – Hội nghị quốc tế lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra xuyên suốt từ những tháng cuối năm 2026 đến hết năm 2027.

Để chủ động bảo đảm ANTT các sự kiện, hội nghị quan trọng, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã thiết lập cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các mặt công tác bảo đảm ANTT và công tác y tế...

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức các sự kiện, hội nghị, Bộ Công an đã tổ chức quán triệt, triển khai công tác bảo đảm ANTT và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó, căn cứ kế hoạch của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng, triển khai các kế hoạch bảo đảm ANTT; xây dựng các phương án bảo vệ. Triển khai các giải pháp kéo giảm bền vững tội phạm, tăng cường quản lý nhà nước ANTT, tạo tiền đề, môi trường an toàn, lành mạnh sẵn sàng phục vụ các sự kiện, hội nghị quốc tế trong thời gian tới. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương được triển khai hiệu quả... Đối với công tác của Tiểu ban An ninh và Y tế, Tiểu ban ANTT APEC 2027, từ sau phiên họp thứ nhất, các thành viên Tiểu ban tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch tổng thể, cơ bản bảo đảm tiến độ...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, Công an các địa phương đã tập trung thảo luận về kế hoạch, chương trình, kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trong năm 2026, 2027 tại Việt Nam...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị có ý nghĩa chính trị, lịch sử, ngoại giao, kinh tế quan trọng, góp phần tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Đảng. Hội nghị cấp cao là sự kiện quốc tế đa phương cấp cao đầu tiên triển khai sau Đại hội XIV của Đảng, mở đầu chuỗi các sự kiện, hội nghị.

Mục tiêu, yêu cầu cao nhất Bộ Công an đề ra và cũng là quán triệt tư tưởng chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra các hoạt động của sự kiện, hội nghị mà trên phạm vi cả nước; tạo thuận lợi tối đa cho mọi hoạt động của người dân, khách quốc tế tham dự, thụ hưởng; triển khai đường lối đối ngoại ở tầm cao mới, phục vụ đắc lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội...

Toàn cảnh hội nghị

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh việc quán triệt, thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Công an về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị là ưu tiên hàng đầu, đưa vào khung danh mục nhiệm vụ công tác, thực hiện đo lường hiệu quả, chất lượng công việc bắt đầu từ tháng 11/2026. Quyết liệt hành động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng mất cảnh giác, mọi dấu hiệu, nguy cơ gây mất ANTT sự kiện, hội nghị phải được phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở...

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn giai đoạn 2026 – 2030 phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an...