Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng gặp gỡ các học sinh.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Chiến hiện có 67 lớp với 2.110 học sinh và 122 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Nhà trường tổ chức dạy học tại điểm trường trung tâm cùng 2 phân hiệu và 9 điểm trường lẻ cấp tiểu học tại các bản. Hiện nay, cơ sở vật chất của trường còn thiếu đồng bộ, chưa có đầy đủ phòng học bộ môn, phòng chức năng, sân chơi bãi tập và trang thiết bị dạy học. Từ thực tế đó, nhà trường kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, ưu tiên xây dựng nhà hiệu bộ tại điểm trường trung tâm để phục vụ công tác quản lý, điều hành; bổ sung phòng học bộ môn, phòng chức năng và trang thiết bị đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường cũng đề nghị đầu tư sân chơi, bãi tập, nhà thể thao đa năng tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho học sinh; đồng thời, tiếp tục nhận được các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận công nghệ thông tin và ngoại ngữ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tâm huyết của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các bậc phụ huynh đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục và các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng nhà trường; chủ động rà soát nhu cầu thực tế, xác định khó khăn, nhiệm vụ ưu tiên, cân đối và huy động các nguồn lực phù hợp, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và nguồn lực xã hội để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các công trình phục vụ hoạt động giáo dục. Địa phương cần quan tâm bố trí đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên, nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, rèn luyện; quan tâm đến học sinh ở các điểm trường vùng khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, bảo đảm các cháu được đến trường, được chăm sóc, giáo dục và có cơ hội phát triển bình đẳng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu tặng áo ấm cho học sinh Trường TH&THCS Ngọc Chiến, xã Ngọc Chiến (Sơn La).

Đối với tập thể nhà trường và các cháu học sinh, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, tập thể cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, chủ động đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương, thực sự là nơi các cháu học sinh được học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ. Các cháu học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, lễ phép, đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau; tích cực học tập, rèn luyện, biết trân trọng tình yêu thương của gia đình, sự tận tâm của thầy cô và sự quan tâm của xã hội. Các cháu luôn nuôi dưỡng ước mơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu trở thành những công dân tốt, có tri thức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã trao quà và tặng 1 chiếc tivi cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Chiến; trao 400 áo ấm cho các cháu học sinh; tặng 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 1 học sinh mồ côi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La chuyển trao 2 suất quà cho người có uy tín của xã Ngọc Chiến.

Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Nguyễn Thị Hằng trao tặng Tivi cho Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến Nguyễn Minh Tuân trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La. Đây là nguồn động viên to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ngọc Chiến tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, tạo điều kiện cho trẻ em vùng cao, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập và phát triển toàn diện.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn công tác đã đến động viên, tặng quà hai gia đình thân nhân liệt sĩ và tham quan một số mô hình kinh tế tại xã Ngọc Chiến.