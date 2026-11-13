Bảo đảm trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý địa bàn có cảng, bến thủy nội địa

Bổ sung quy định về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin

Thảo luận tại Tổ 11, các ĐBQH cơ bản nhất trí ban hành Bộ luật trên cơ sở hợp nhất quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Giao thông đường thủy nội địa hiện hành để tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong hoạt động hàng hải, giao thông đường thủy nội địa.

ĐBQH Đàng Thị Mỹ Hương (Khánh Hòa) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Liên quan đến nội dung quản lý nhà nước đối với chính quyền địa phương, ĐBQH Đàng Thị Mỹ Hương (Khánh Hòa) nêu rõ, điểm d khoản 8 Điều 314 dự thảo Bộ luật quy định: cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc sở chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và khu vực quản lý được giao tại địa phương.

ĐBQH Trần Thị Hồng An (Quảng Ngãi) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Theo đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, hiện nay chúng ta đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó cấp xã là cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp nắm tình hình tại địa bàn. Tuy nhiên, tại điểm d khoản 8 Điều 314 chưa có nội dung nào quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã.

“Cơ quan soạn thảo cần rà soát quy định này để bảo đảm về trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý địa bàn có cảng, bến thủy nội địa. Nhất là khi xảy ra những sai phạm như hoạt động bến thủy trái phép; lấn chiếm bờ sông, hành lang gây mất an ninh, an toàn; quản lý về đê điều... thì xử lý, ngăn chặn như thế nào?”, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương nêu quan điểm.

ĐBQH Phùng Đức Tiến (Khánh Hòa) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đồng thời, cần rà soát nghiên cứu quy định thêm về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin; khi phát hiện vi phạm thì được chuyển giao và xử lý vi phạm như thế nào giữa cấp xã, cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc sở chuyên môn của tỉnh và của cả UBND cấp tỉnh.

Xem xét mở rộng phạm vi hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng cảng, bến xanh

Quan tâm đến "công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải", ĐBQH Hoàng Văn Nghĩa (Quảng Ngãi) nêu rõ, Điều 15 của dự thảo Nghị định hướng dẫn đã bắt đầu lượng hóa và đặt ra các yêu cầu, lộ trình cụ thể về chuyển đổi xanh, giảm phát thải đối với các phương tiện và cảng biển.

ĐBQH Hoàng Văn Nghĩa (Quảng Ngãi) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh: Hồ Long

Tuy nhiên, khoản 31 Điều 3 dự thảo Bộ luật giải thích từ ngữ mới chỉ dừng lại ở quy định về "nhiên liệu thay thế" mà chưa giải thích rõ thế nào là "công nghệ giảm phát thải". Do đó, đại biểu đề nghị, bổ sung định nghĩa nguyên tắc này tại Điều 3 của Bộ luật để làm cơ sở pháp lý vững chắc cho các quy định chi tiết tại Điều 15 của Nghị định.

Đồng thời, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa đề nghị, cơ quan soạn thảo xem xét thiết kế cơ chế chứng nhận đo lường để giảm phát thải cầu nối giữa Điều 7, Điều 12 của Bộ luật và Điều 15, Điều 16 của dự thảo Nghị định.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh: Hồ Long

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh: Hồ Long

Phải đặt ra một câu hỏi là cơ quan nào xác nhận con tàu đó đạt chuẩn và giảm phát thải để doanh nghiệp nộp hồ sơ hưởng ưu đãi theo Điều 16 của Nghị định? Vì hiện Điều 93 và Điều 94 dự thảo Bộ luật về đăng kiểm mới chỉ dừng lại ở khái niệm chung chung là “phòng ngừa ô nhiễm môi trường”.

Phân tích như vậy, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa cho rằng, cần bổ sung ngay trong dự thảo Bộ luật những quy định làm rõ chức năng thẩm định, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận về hiệu quả năng lượng ở mức giảm phát thải khí nhà kính, tiệm cận theo đúng chỉ số của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. Có như vậy, quy trình xác nhận và làm thủ tục hưởng ưu đãi mới có thể vận hành thông suốt và minh bạch.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh: Hồ Long

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa cũng đề nghị, cần xem xét mở rộng phạm vi hỗ trợ đồng bộ cho cơ sở hạ tầng cảng, bến xanh. Điểm e khoản 3 Điều 7 Bộ luật đã xác định việc cải tạo thay thế nhưng các chính sách được cụ thể hóa tại Điều 16 của dự thảo Nghị định vẫn đang dồn trọng tâm về hướng phương tiện tàu mà chưa đề cập đến hỗ trợ tín dụng xanh, tiền thuê đất, hệ sinh thái xanh, bến cảng, tài chính xanh...

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh: Hồ Long

Qua đó, đại biểu đề nghị, Điều 12 dự thảo Bộ luật và Điều 16 dự thảo Nghị định cần bổ sung cơ chế ưu đãi đặc thù theo hướng tài chính xanh cho hạ tầng cung ứng năng lượng sạch tại cảng, tạo thành một hệ sinh thái chuyển đổi xanh khép kín.