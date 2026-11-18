Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.L

Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị diễn ra từ ngày 24-30/11, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa”. Điểm nhấn là chương trình khai mạc tối 24/11, được tổ chức đồng thời tại hai điểm cầu các phường Đồng Hới và Nam Đông Hà, truyền hình trực tiếp trên VTV8 và Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị; đồng thời livestream trên fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị cùng fanpage của nhiều cơ quan, đơn vị. Cùng với chương trình nghệ thuật khai mạc là chuỗi 14 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao và giải trí được tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản được triển khai theo kế hoạch. Kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc, phương án sân khấu và kết nối truyền hình trực tiếp đang được hoàn thiện. Chương trình dự kiến kéo dài 90 phút, gồm 3 chương: Linh thiêng vùng đất lửa; Rực rỡ miền kỳ quan và Khát vọng Quảng Trị.

Các hoạt động như: Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026, không gian ẩm thực, lễ hội đường phố, liveshow của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave cùng các sản phẩm du lịch trải nghiệm đang được các đơn vị, doanh nghiệp tích cực chuẩn bị. Công tác truyền thông, quảng bá và kích cầu du lịch được đẩy mạnh; đến nay, có 17 doanh nghiệp đăng ký giảm giá dịch vụ từ 10%-50% để hưởng ứng sự kiện.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Văn hóa-Du lịch năm 2026 - Ảnh: N.L

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo kế hoạch tổ chức chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, Ấn Độ, dự kiến diễn ra từ ngày 22-26/11. Chương trình gồm hoạt động khảo sát các điểm quay bộ phim SILAA, các điểm đến du lịch tiêu biểu và tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood; hướng đến kết nối các hãng phim, hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành quốc tế, mở rộng thị trường khách.

Các ý kiến tại buổi làm việc tập trung vào việc hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc và phương án tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị được tổ chức lần đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan của địa phương; qua đó cụ thể hóa định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Vì vậy, cần tạo sức lan toả rộng khắp, thu hút các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Trị thân thiện, mến khách.

Đồng chí Hoàng Nam yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, công khai đầy đủ lịch trình, thời gian, địa điểm và nội dung các sự kiện; đồng thời bố trí đầu mối thường trực hỗ trợ, hướng dẫn người dân và du khách. Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với đối tác, nhà tài trợ, bảo đảm các hoạt động được triển khai đúng kế hoạch, đạt chất lượng.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đối với chương trình khai mạc tại hai điểm cầu các phường Đồng Hới và Nam Đông Hà, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị chủ trì, phối hợp với VTV8 và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện kịch bản truyền hình trực tiếp, tăng cường kết nối, tương tác giữa hai điểm cầu, bảo đảm người dân, khán giả theo dõi có thể cảm nhận đầy đủ không khí và nội dung của sự kiện.

Lực lượng Công an xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị phương án bắn pháo hoa tại các điểm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh công khai, minh bạch giá dịch vụ, không tăng giá bất hợp lý, gây phiền hà cho du khách; mỗi người dân, doanh nghiệp cần phát huy vai trò là một đại sứ du lịch. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức, bảo đảm Tuần Văn hóa-Du lịch diễn ra an toàn, chất lượng, tạo dấu ấn và sức lan tỏa.