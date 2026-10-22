Bảo đảm tổ chức chu đáo, an toàn Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt

Quang cảnh cuộc họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Chương trình được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, diễn viên và các lực lượng biểu diễn. Điểm nhấn là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng, được lấy từ ATK Định Hóa và thắp tại đài lửa Sân vận động Thái Nguyên.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên phát biểu.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung vào công tác tuyên truyền, chuẩn bị nội dung chương trình, phân bổ và phát vé, đón tiếp đại biểu; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, điện, nước, viễn thông và bố trí các điểm trông giữ xe.

Các đơn vị cũng đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các phần việc được triển khai đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn.

Theo báo cáo, các nghệ sĩ, diễn viên đang tích cực tập luyện tại các điểm biểu diễn; sân khấu đã hoàn thành phần thô, tiếp tục được lắp đặt màn hình LED và thiết bị kỹ thuật.

Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, điện, nước, viễn thông và bố trí điểm trông giữ xe được các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, bảo đảm tổ chức chương trình chu đáo, an toàn.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận.

Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống tuyên truyền trực quan. Các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nhất là tại các điểm kinh doanh thực phẩm.

Đồng chí Bùi Văn Lương nhấn mạnh yêu cầu xây dựng phương án phân luồng giao thông từ sớm, từ xa; chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp đại biểu, bố trí nơi đỗ xe cho đại biểu và nhân dân; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về điện, nước, viễn thông.

Đối với công tác phát vé, cần kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng mua bán vé trái quy định; đồng thời xây dựng phương án đưa đón đại biểu Trung ương và đại biểu tỉnh bảo đảm chu đáo, an toàn.