Bảo đảm tính thống nhất, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận điều hành phiên thảo luận tại Tổ 10

Kết hợp tính nghiêm minh, răn đe với chính sách nhân đạo

Thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các ĐBQH ghi nhận sự cần thiết sửa đổi Bộ luật nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục những bất cập trong thực tiễn thi hành và đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

ĐBQH Nguyễn Tân Cương (Đồng Tháp) phát biểu thảo luận

Các ý kiến đánh giá cao định hướng hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng kết hợp tính nghiêm minh, răn đe với tính nhân đạo, hướng thiện trong xử lý người phạm tội, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

ĐBQH Trần Đức Thuận (Nghệ An) phát biểu thảo luận

ĐBQH Lương Đình Hưng (Nghệ An) phát biểu thảo luận

Trong bối cảnh đời sống kinh tế - xã hội phát triển, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng đa dạng, các đại biểu quan tâm đến yêu cầu hoàn thiện những quy định pháp luật để đáp ứng các vấn đề mới phát sinh, tạo cơ sở pháp lý cho công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm.

ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) phát biểu thảo luận

ĐBQH Ngô Nam Cường (Nghệ An) phát biểu thảo luận

Một trong những nội dung được quan tâm là việc phân hóa trách nhiệm hình sự và hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi... Các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, xác định rõ căn cứ, điều kiện áp dụng, bảo đảm chế tài tương xứng, công bằng và hạn chế cách hiểu, áp dụng không thống nhất.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An tham dự phiên thảo luận tổ

Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tham dự phiên thảo luận tổ

Cùng với yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, có ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phân định hợp lý giữa hành vi phải xử lý hình sự với những hành vi có thể điều chỉnh bằng các biện pháp pháp lý khác. Việc xác định rõ phạm vi xử lý vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động hợp pháp.

ĐBQH Võ Thị Hoài Ngọc (Đồng Tháp) phát biểu thảo luận

Bảo đảm đồng bộ, khả thi trong tổ chức thực hiện

Bên cạnh các quy định về tội phạm và hình phạt, các ĐBQH quan tâm đến việc hoàn thiện các quy định liên quan đến trách nhiệm hình sự và điều kiện áp dụng, bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn. Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi pháp luật.

ĐBQH Huỳnh Văn Ngon (Đồng Tháp) phát biểu thảo luận

Các ý kiến của các ĐBQH cũng lưu ý việc sửa đổi Bộ luật Hình sự cần được đặt trong mối quan hệ với các luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hạn chế chồng chéo và những vướng mắc có thể phát sinh khi áp dụng.

ĐBQH Phan Thị Nguyệt Thu (Nghệ An) phát biểu thảo luận

ĐBQH Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) phát biểu thảo luận

Đối với dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các đại biểu tập trung góp ý về yêu cầu hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động và thẩm quyền điều tra, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận

Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp dự phiên thảo luận

Theo các ý kiến thảo luận, việc phân định thẩm quyền cần rõ ràng, hợp lý, đồng thời bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Các quy định cũng cần có tính ổn định, khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 10

Từ những vấn đề được trao đổi, các ý kiến tại Tổ 10 nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm sự thống nhất giữa chính sách hình sự và tổ chức thực thi pháp luật, tạo cơ sở nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm trong tình hình mới.