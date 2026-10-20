Bảo đảm tính thống nhất, khả thi trong các dự án luật sửa đổi

Quang cảnh phiên thảo luận Tổ chiều 20/10.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội dự phiên thảo luận Tổ.

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại Tổ 9 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Huế. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình điều hành phiên thảo luận Tổ.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình điều hành phiên thảo luận Tổ.

Dự phiên thảo luận về phía Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội và các vị ĐBQH tỉnh.

Rà soát, bảo đảm tính thống nhất của các luật thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí, đại biểu Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình, cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các luật, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát một số quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, rõ ràng về thẩm quyền và thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận.

Đối với Luật Du lịch, đại biểu đề nghị sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo hướng xác định cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thực hiện cấp phép. Theo đại biểu, việc xác định rõ trụ sở chính giúp xác định chính xác, duy nhất cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với Điều 42 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Về Luật Quảng cáo, đại biểu đề nghị điều chỉnh tiêu đề khoản 4 Điều 31 để phù hợp với nội dung sau khi bãi bỏ điểm b, điểm c; đồng thời rà soát toàn diện việc thay thế cụm từ “báo nói, báo hình” bằng “phát thanh, truyền hình”, bảo đảm sử dụng thống nhất trong toàn bộ văn bản luật. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung quy định chuyển tiếp rõ ràng đối với hồ sơ đang trong quá trình thụ lý, giải quyết; giá trị pháp lý của giấy phép, chứng chỉ, thẻ, quyết định đã cấp trước ngày luật mới có hiệu lực thi hành. Qua đó, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân không bị gián đoạn, tránh phát sinh vướng mắc, khiếu nại trong quá trình thực hiện.

Hoàn thiện quy định về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tham gia góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các đại biểu tập trung góp ý những quy định về kiểm soát tập trung kinh tế, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Đại biểu Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận.

Đại biểu Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình, đề nghị quy định chặt chẽ điều kiện miễn thông báo tập trung kinh tế, không đồng nhất việc phê duyệt giao dịch với việc đánh giá tác động cạnh tranh. Theo đại biểu, việc cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện một giao dịch là vấn đề khác với việc giao dịch đó có làm hạn chế cạnh tranh trên thị trường hay không. Vì vậy, không nên chỉ căn cứ vào quyết định phê duyệt hành chính để mặc nhiên miễn thông báo tập trung kinh tế. Đại biểu đề nghị việc xem xét miễn thông báo cần dựa trên tính chất giao dịch, sự thay đổi quyền kiểm soát, chi phối và nguy cơ hạn chế cạnh tranh; đồng thời có cơ chế sử dụng kết quả đánh giá tác động cạnh tranh tương đương để tránh trùng lặp thủ tục.

Đối với quy định về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đại biểu kiến nghị cùng một hợp đồng có nội dung áp dụng thống nhất thì tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ phải đăng ký một lần tại cơ quan có thẩm quyền; kết quả đăng ký có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Việc mở rộng địa bàn kinh doanh không phải là căn cứ yêu cầu đăng ký lại nếu nội dung hợp đồng không thay đổi.

Cùng với đó, cần hướng dẫn cụ thể về cơ quan đầu mối tiếp nhận, cơ chế liên thông, chia sẻ dữ liệu, đồng thời bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật.

Đại biểu Phạm Trọng Cường, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu thảo luận.

Cho ý kiến cụ thể về quy định thị trường trang thiết bị y tế, đại biểu Phạm Trọng Cường, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chú trọng khả năng bao quát của các quy định về xác định sức mạnh thị trường đáng kể và kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, độc quyền.

Theo đại biểu, nhiều thiết bị y tế hiện đại phụ thuộc vào nhà sản xuất hoặc nhà phân phối độc quyền trong cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao, linh kiện thay thế, phần mềm vận hành và dịch vụ bảo trì. Sự phụ thuộc mang tính hệ thống này tạo điều kiện cho doanh nghiệp áp đặt giá bán, đưa ra các điều kiện cung cấp bất lợi, bất hợp lý hoặc hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp cung ứng khác; qua đó tác động trực tiếp đến chi phí khám, chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế và chi phí tiền túi của người bệnh.

Đại biểu đề nghị cân nhắc bổ sung các yếu tố về mức độ phụ thuộc của khách hàng, tính tương thích kỹ thuật, khả năng thay thế nhà cung cấp và việc chuyển đổi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hậu mãi khi đánh giá sức mạnh thị trường đáng kể.

Đồng thời, nghiên cứu bổ sung quy định kiểm soát hành vi doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền lợi dụng sự phụ thuộc của khách hàng vào thiết bị, công nghệ, vật tư tiêu hao, linh kiện hoặc dịch vụ kỹ thuật để áp đặt giá, điều kiện giao dịch bất hợp lý hoặc buộc khách hàng mua kèm hàng hóa, dịch vụ không cần thiết.

Đại biểu cũng đề nghị tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý cạnh tranh với cơ quan quản lý nhà nước về y tế và đấu thầu, nhất là trong hoạt động mua sắm tài sản công; rà soát sự tương thích giữa pháp luật về cạnh tranh, quản lý thiết bị y tế và đấu thầu, ngăn chặn hành vi lợi dụng vị thế độc quyền để hạn chế cạnh tranh và làm gia tăng chi phí y tế.

Làm rõ chính sách, bảo đảm tính khả thi của Luật Điện lực

Tán thành với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển điện lực, quy định về đầu tư dự án điện, phát triển năng lượng tái tạo và trách nhiệm của các chủ thể trong tổ chức thực hiện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đại biểu Nguyễn Thành Công, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thành Công, Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ lưỡng, có phương án quy định khả thi, giải trình thuyết phục; bảo đảm mức độ chi tiết của quy định trong luật hợp lý, dành không gian linh hoạt cho Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối với những vấn đề cốt lõi, căn bản của chính sách, tác động trực tiếp đến quyền tài sản, quyền và nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư, quan hệ giữa Nhà nước và nhà đầu tư, cũng như mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, cần được quy định rõ tại luật.

Về chủ trương đầu tư dự án điện, đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất luật hóa và mở rộng Nghị quyết số 253, từ cơ chế không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án lưới điện sang áp dụng chung cho tất cả các dự án điện lực; đồng thời làm rõ quy định này có đồng nghĩa với việc dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hay không, tránh cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.

Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu, làm rõ các tiêu chí cơ bản để xác định dự án nguồn điện, dự án lưới điện được triển khai theo phương thức đối tác công-tư; quy định rõ những nội dung cốt lõi liên quan đến cơ chế tài chính, cơ chế giá, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên.

Đối với phát triển năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, cần xây dựng khung pháp lý đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, làm rõ mô hình quản lý, vận hành, quy trình đầu tư và các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các bên, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đại biểu Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận.

Từ thực tiễn phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, đại biểu Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình, đề nghị làm rõ địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Theo đại biểu, cần phân định rõ đặc điểm của hộ gia đình vừa sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, vừa có thể tự sản xuất điện và bán sản lượng điện dư, với doanh nghiệp đầu tư nhà máy điện để kinh doanh; tránh áp dụng máy móc các nghĩa vụ quản lý, vận hành, điều độ, báo cáo và yêu cầu kỹ thuật của nhà máy điện thương mại đối với hệ thống quy mô nhỏ của hộ gia đình.

Đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế thực hiện trách nhiệm thu hồi, tái chế và xử lý tấm quang điện, thiết bị lưu trữ điện sau khi kết thúc sử dụng; phân định rõ trách nhiệm của chủ sở hữu, doanh nghiệp cung cấp, lắp đặt, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và cơ sở thu gom, tái chế, xử lý.

Đồng thời, cần làm rõ nghĩa vụ cung cấp dữ liệu, thống kê sản lượng điện và trách nhiệm quản lý của chính quyền cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu thống nhất, tránh yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin và giao cho cấp xã trách nhiệm đối với những số liệu kỹ thuật không trực tiếp quản lý, không đủ điều kiện kiểm chứng.