Bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và khả thi của pháp luật hình sự

Chiều 19/10, Tổ 16 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, Lai Châu) thảo luận về: dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự phiên thảo luận tại Tổ 16.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 16 . Ảnh: Mạnh Hưng

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng điều hành phiên thảo luận Tổ 16. Ảnh: Mạnh Hưng

Thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Bộ luật nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc.

Đồng thời, khắc phục những vướng mắc, bất cập của Bộ luật Hình sự hiện hành, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; bám sát thực tiễn, chủ động dự báo xu hướng tội phạm; bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch, kế thừa và khả thi của quy định pháp luật; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự phiên thảo luận tại Tổ 16. Ảnh: Mạnh Hưng

Các đại biểu quan tâm đến việc hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng, nhân đạo của pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm với việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong đó, các nội dung được đặt ra để xem xét, thảo luận gồm quy định về các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; việc bổ sung các tội danh, hành vi phạm tội mới cũng như rà soát, lược bỏ những tội danh không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

ĐBQH Phạm Văn Thắng (An Giang) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Mạnh Hưng

ĐBQH Triệu Kim Thắng (Lai Châu) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Mạnh Hưng

ĐBQH Nguyễn Văn Hận (An Giang) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Mạnh Hưng

ĐBQH Nguyễn Danh Tú (An Giang) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Mạnh Hưng

ĐBQH Nguyễn Quỳnh Liên (An Giang) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Mạnh Hưng

Bên cạnh đó, các đại biểu cho ý kiến về yêu cầu thể chế hóa chủ trương không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự; bảo đảm phân định rõ ranh giới giữa vi phạm pháp luật dân sự, hành chính với hành vi phạm tội. Đồng thời, việc hoàn thiện các quy định về tội phạm và hình phạt cần bảo đảm tính minh bạch, chặt chẽ, khả thi, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động áp dụng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh, ổn định.

Các ĐBQH tỉnh Lai Châu tham dự phiên thảo luận tổ. Ảnh: Mạnh Hưng

Các ĐBQH tỉnh An Giang tham dự phiên thảo luận tổ. Ảnh: Mạnh Hưng

Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định theo hướng khắc phục những bất cập trong thực tiễn áp dụng, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và khả thi của pháp luật hình sự; vừa nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa bảo đảm tính nhân đạo, công bằng và quyền lợi hợp pháp của người dân.