Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ dựa trên nền tảng Hiến pháp

TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh, Hiến pháp là đạo luật gốc và tất cả các luật phải tuân theo Hiến pháp. Đây chính là điều kiện và cũng là thước đo phản ánh trình độ phát triển của nhà nước pháp quyền của quốc gia hiện đại. Đồng thời, cũng bảo đảm chất lượng văn bản pháp luật tốt theo yêu cầu.

TS. Nguyễn Minh Phong phát biểu tại tọa đàm

"Một hệ thống pháp luật tốt không chỉ cần bảo đảm tính đồng bộ mà còn phải đúng quy trình, bảo đảm quyền lực công được thực hiện trong khuôn khổ giới hạn của pháp luật và mọi quyền lợi hợp pháp khác của người dân và doanh nghiệp phải được bảo vệ và thống nhất với Hiến pháp", TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, cần đổi mới tư duy làm luật: thay vì xây dựng một luật ngành để quản lý, cần phải chuyển sang tư duy xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ và liên thông, kết nối dựa trên nền tảng Hiến pháp để có được chất lượng văn bản tốt nhất. Đồng thời, phải đổi mới ở cả bốn khâu: xây dựng, thẩm tra, ban hành và kiểm tra tổ chức, thực thi.

TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, hiện nay, chúng ta đã có một loạt cơ sở pháp lý cần thiết để bảo đảm các văn bản pháp lý tuân thủ tinh thần "luật phải bám sát Hiến pháp" như: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (kể cả Luật số 63/2020/QH14 và Luật số 87/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật); các Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết số 203/2025/QH15 cũng như Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015…

Bảo đảm tính hợp Hiến ngay từ đầu quy trình lập pháp

Ở góc độ quy định luật, theo TS. Nguyễn Minh Phong, có 7 điểm cần có sự điều chỉnh trong quy trình xây dựng và ban hành các quy định pháp luật bảo đảm đúng tinh thần “luật phải tuân thủ và bám sát Hiến pháp”.

Quang cảnh toạ đàm

TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, trước hết, cần kiểm tra ngay tính hợp Hiến của những sáng kiến, đề xuất chính sách, pháp luật để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp ngay từ đầu và khâu này phải trở thành quy trình bắt buộc trong quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, cần tập trung vào các bước trọng tâm đó là: phải xác định được những điều khoản Hiến pháp có liên quan tới những luật hay những chủ trương được đưa ra, để bảo đảm tính tuân thủ Hiến pháp ngay từ đầu; đánh giá xem chính sách và những luật đó có hạn chế quyền con người và quyền công dân hay không; kiểm tra xem sáng kiến, đề xuất chính sách, pháp luật có phù hợp với những quy tắc bình đẳng và quyền sở hữu như quyền tự do kinh doanh, quyền tiếp cận của người dân hay không; và cuối cùng là đánh giá các tác động của các sáng kiến, đề xuất chính sách, pháp luật đến doanh nghiệp, người dân và môi trường kinh doanh.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, khi soạn thảo các quy định, cần thành lập tổ soạn thảo liên ngành, để bảo đảm phản ánh tư duy liên ngành và đặc biệt là tính hợp Hiến. Một tổ soạn thảo nên có sự tham gia của các chuyên gia ngành, chuyên gia liên ngành và đại biểu Quốc hội chuyên trách am hiểu luật pháp, giúp bảo đảm các quy định được đối chiếu phù hợp với Hiến pháp. Bên cạnh đó, nên có một bảng giải trình xem những điều khoản của dự thảo có phù hợp với Hiến pháp hay không và kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm trong các quy định có cơ chế để bảo đảm khi phân quyền cho Thủ tướng, cho Bộ, cho địa phương không vượt quyền hoặc thậm chí trái với Hiến pháp.

TS. Nguyễn Minh Phong phát biểu tại tọa đàm

TS. Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng, cần thực hiện khâu lấy ý kiến đối với dự thảo một cách thực chất. Đặc biệt, phải công khai các dự thảo, hồ sơ đánh giá tác động sớm để làm căn cứ cho việc lấy ý kiến. Phải có cơ chế tham vấn của các hiệp hội nghề nghiệp, những chuyên gia độc lập cũng như các tổ chức xã hội và những đối tượng trực tiếp chịu sự chi phối của luật đó.

Bảo đảm trách nhiệm rõ ràng trong xây dựng, ban hành pháp luật

Nhấn mạnh tầm quan trọng của khâu thẩm định trong quy trình lập pháp, lập quy, theo TS. Nguyễn Minh Phong, các nội dung thẩm định của luật cần phải làm rõ 6 nội dung là: Có hợp hiến hay không? Có hợp pháp hay không? Có thống nhất với Hiến pháp hay không? Có tính khả thi hay không? Có tác động thực tế về kinh tế như thế nào? Có đảm bảo quyền con người hay không?

Khi trình hồ sơ dự án luật phải kèm theo dự thảo các văn bản hướng dẫn luật. Bên cạnh đó, cần phải có những quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan trình, thẩm định và ban hành cũng như người ban hành để bảo đảm trách nhiệm rõ ràng, tránh trường hợp sau khi ban hành sai không ai chịu trách nhiệm.

TS. Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng, khâu kiểm tra và khâu tổng rà soát cũng cần phải thực hiện theo đúng quy định. Đặc biệt là kiểm tra những nội dung và thẩm quyền, hình thức, trình tự ban hành văn bản; kiểm tra đột xuất nếu có ý kiến khiếu nại cũng như có những cơ chế tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, phát hiện mới sau khi đã ban hành và có thời hạn quy định để xử lý...