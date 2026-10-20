Bảo đảm tính nghiêm minh, nhân văn và thống nhất của pháp luật
Bảo đảm tính nghiêm minh, răn đe đồng thời thể hiện chính sách nhân đạo, hướng thiện của pháp luật là những nội dung trọng tâm được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận tại Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Đồng Nai; Quảng trị và Điện Biên) về: dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), vào sáng nay 20/10.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bao-dam-tinh-nghiem-minh-nhan-van-va-thong-nhat-cua-phap-luat-10434868.html