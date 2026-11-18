Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung thảo luận

Bảo vệ quyền lợi lâu dài của người tham gia bảo hiểm xã hội

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và tại hội trường; tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hoá và Xã hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày.

Trong đó, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và Kết luận số 276 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng luật hoá đầy đủ hơn các nguyên tắc đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, bổ sung nguyên tắc bảo toàn vốn và minh bạch tại khoản 1, Điều 121, bảo đảm hoạt động đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội phải an toàn, bảo toàn vốn, bền vững, hiệu quả và minh bạch.

Chỉnh lý khoản 4 Điều 122 theo hướng giao Chính phủ quy định tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro, lộ trình đa dạng hóa danh mục, cơ cấu và phương thức đầu tư quỹ, bảo đảm các nguyên tắc đầu tư theo quy định của luật.

Đồng thời, trong quá trình sửa đổi Nghị định 212 của Chính phủ, Chính phủ sẽ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung tiêu chí đối với ngân hàng thương mại được xem xét nhận tiền gửi từ Quỹ Bảo hiểm xã hội...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đối với nhóm 3 dự thảo Luật

Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định dưới luật, trong đó làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong quá trình đầu tư, quản lý và giám sát Quỹ.

Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là bảo đảm an toàn Quỹ, bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư, công khai, minh bạch và bảo vệ tốt quyền lợi lâu dài của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật, Bộ trưởng nêu rõ, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra và Kết luận của cơ quan có thẩm quyền, dự thảo luật bổ sung 2 ngày nghỉ hàng năm người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Cụ thể, Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, áp dụng kể từ năm 2026, nhằm thể chế hoá Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị; Ngày Thương binh– Liệt sĩ 27/7, nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân, người có công với Tổ quốc, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Rà soát kỹ, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến

Báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ, đánh giá 3 dự thảo Luật đã đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua sau khi đã tiếp thu giải trình, chỉnh lý đầy đủ các vấn đề.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo Luật

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với dự thảo Luật và đề nghị quy định rõ trong dự luật trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đối với việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội; trách nhiệm của Hội đồng Quản lý Quỹ và cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc tham mưu, xem xét quyết định và thực hiện các biện pháp, phương án đầu tư.

Đối với dự án Luật sửa đổi 5 luật, Thường trực Ủy ban đề nghị, nghiên cứu, khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động thuê lại; đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của tổ chức dịch vụ việc làm công trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Việc làm bảo đảm phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả cung ứng việc làm; đồng thời tổng kết thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ để chuẩn bị sửa đổi toàn diện.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Thường trực Ủy ban đề nghị lưu ý một số vấn đề như: khám sức khoẻ cho người lao động, đề nghị Chính phủ rà soát đối tượng khám sức khoẻ toàn dân, bảo đảm không trùng lặp chi phí, không bỏ sót người lao động, khẩn trương liên thông kết quả khám sức khoẻ trên sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID để giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, Quỹ Bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kết luận nội dung thảo luận

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, tích cực của cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để nghiêm túc tiếp thu thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình có tính thuyết phục đối với những nội dung mà Chính phủ đề nghị và đã hoàn thiện, chỉnh lý đủ điều kiện hồ sơ để báo cáo với Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, các cơ quan liên quan rà soát thật kỹ, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.