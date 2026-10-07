Bảo đảm tiến độ dự án giao thông trên địa bàn xã Triệu Phong

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe nhà thầu báo cáo tiến độ dự án - Ảnh: V.A

Dự án có tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 120 tỉ đồng, ngân sách địa phương 20 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2026. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 89 tỉ đồng, đạt khoảng 72% số vốn được bố trí. Một số gói thi công, hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Riêng hệ thống thoát nước và nền đường K98, giá trị khối lượng thực hiện đạt trên 50%; phần vỉa hè được phân kỳ sang giai đoạn sau.

Hiện thời gian còn lại chưa đầy 3 tháng, trong khi nguồn vốn cần giải ngân gần 20 tỉ đồng, nên chính quyền địa phương, các nhà thầu xác định đây là khối lượng công việc và áp lực tiến độ khá lớn, đòi hỏi phải có giải pháp tổ chức thi công phù hợp, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm đúng kế hoạch - Ảnh: V.A

Sau khi nghe các đơn vị và địa phương báo cáo, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà thầu cần tận dụng tối đa thời gian, tập trung nhân lực, vật lực, tổ chức thi công gấp rút để bảo đảm tiến độ đề ra, cùng với đó phải tuân thủ bảo đảm chất lượng công trình.

Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu chủ động rà soát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công. Chủ đầu tư cũng cần nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh theo quy định phát sinh về giá vật liệu, đơn giá xây dựng do biến động giá cả, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các nhà thầu và tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Khi nhà thầu gặp khó khăn, vướng mắc, phải chủ động hỗ trợ, xử lý ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

UBND xã Triệu Phong tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng một số hộ còn lại, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tổ chức thi công đúng tiến độ.