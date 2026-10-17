Bảo đảm tiến độ công bố thủ tục hành chính

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành chủ động rà soát, xây dựng hồ sơ trình công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định công bố thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Đối với các thủ tục hành chính được giao quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của thành phố hoặc thủ tục hành chính đặc thù địa phương, các đơn vị khẩn trương chấn chỉnh việc tham mưu chậm tiến độ, không để tái diễn.

Đồng thời, chủ động cập nhật quy định mới để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính đúng thẩm quyền, trình tự.

Quyết định công bố phải được ban hành chậm nhất trước 10 ngày tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính chính thức có hiệu lực.

Với các văn bản ban hành theo trình tự rút gọn hoặc có hiệu lực ngay kể từ ngày ký, quyết định công bố phải ban hành chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.

Các sở, ban, ngành phân công công chức đầu mối theo dõi tiến độ, tăng cường phối hợp nội bộ nhằm bảo đảm công khai thủ tục hành chính đầy đủ, chính xác, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.